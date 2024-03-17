نقدم لكم خطوات تجديد الإقامة في السعودية للمقيمين بعد التعديلات الجديدة التي شنتها الحكومة بالمملكة، حيث تعد وثيقة الإقامة من أهم الوثائق الواجب توافرها مع المقيمين لضمان شرعيتهم بالوجود داخل المملكة، وحمايتهم من العقوبات المتوقعة نتيجة عدم تجديدها في موعدها، لهذا نجد الكثير من المقيمين بالمملكة يبحثون عن آلية التجديد والرسوم المطلوبة لإتمام تجديد الإقامة بالمملكة، وهذا ما نكشفه إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

خطوات تجديد الإقامة في السعودية

وضعت الحكومة العديد من الآليات لتجديد الإقامة السُّعُودية من بينها تجديد الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية كالتالي:

أولا الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. اختيار أبشر أفراد.

استقبال الرسالة النصية الواردة من منصة أبشر.

اختيار صفحة الخِدْمَات في القائمة الرئيسية لمنصة أبشر.

حدد أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.

الضغط على زر خِدْمَات المكفولين.

حدد “تجديد الإقامة” من القائمة المنسدلة.

مراجعة وقراءة التعليمات ثم الضغط على زر التالي.

حدد العامل المراد تجديد إقامته.

اختار مدة تجديد الإقامة.

تأكيد البيانات المسجلة.

شروط تجديد الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السُّعُودية عدة شروط وضوابط يجب أن تتوافر في المقيمين الذين يرغبون في تجديد إقامتهم، تضمنت هذه الشروط كل من التالي:

يجب أن لا يكون على المقيم اي رسوم واجب سدادها.

تقديم شهادة فحص طبي في المراكز الصحية المعتمدة.

توافر نسخة من بطاقة الإقامة وجواز السفر، ولذلك نذكركم برسوم تجديد جواز السفر.

توافر عقد العمل إذا كان المقيم يعمل في القطاع الخاص.

رفع صورة من بطاقات الإقامة للتابعين.

رفع المستندات المطلوبة لعملية تجديد الإقامة.

غرامة تأخير تجديد الإقامة

اشترطت الحكومة السعودية على المقيمين ضرورة تأخير تجديد الإقامة في موعدها تجنبا للوقوع في المخالفات والغرامات المالية التالية:

500 ريال للمرة الأولى.

1000 ريال للمرة الثانية.

1000 ريال + الترحيل في المرة الثالثة، واليكم رابط رسوم تجديد الاقامة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات تجديد الإقامة في السعودية والشروط المطلوبة بعد التحديثات الأخيرة 1445- 2024.