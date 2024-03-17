رابط التقديم في مسابقة 18 الف معلم 2024 تعرف على المؤهلات المطلوبة وموعد المسابقة والشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة 18 الف معلم منذ وقت قليل لحاجتها إلى مدرسين في المراحل الابتدائية، كما أعلنت أيضا التخصصات المطلوبة نحو بعض التخصصات في كُلِّيَّة الآداب والتربية وغيرها من التخصصات الأخرى، على أن يقدم الجميع على موقع وزارة التربية والتعليم، ليتم اختبارهم في الموعد المحدد، وأكدت وزارة التربية والتعليم على شفافية الاختبارات والتقديم، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم رابط التقديم على المسابقة وطريقة التقديم والتخصصات المطلوبة وموعد المسابقة.

أخر أخبار مسابقة 18 ألف معلم

صرحت وزارة لتربية والتعليم والتعليم والفني أن المواد الدراسية الأساسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والتي تشتمل على التالي:

الدراسات الاجتماعية.

الرياضيات.

اللغة الأجنبية.

العلوم.

اللغة العربية.

الحاسب الآلي.

التربية الفنية.

ستكون ضمن التخصصات المطلوبة ضمن مسابقة 18 ألف معلم، كما أبدت استعدادها على إعلان تفاصل مسابقة 18 أفل معلم خلال الأيام المقبلة.

رابط التقديم على مسابقة 18 ألف معلم

قدم على مسابقة 18 ألف معلم عن طريق بوابة الوظائف الحكومية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الوظائف الحكومية. اضغط على وظائف ومن ثم ادخل على وظائف التربية والتعليم. حدد المحافظة التابع لها. اختر التخصص الخاص بك من بين التخصصات المعروضة. اضغط تقديم طلب. أكد التقديم بالضغط على تسجيل في إعلان 18 الف معلم. يطلب منك إدخال بعض البيانات مثل المؤهل ومستوى المؤهل وطريقة شغل الوظيفة ونحوه. أدخل جميع البينات بشكل صحيح واضغط على تقدم.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

تقدم مسابقة تعيين 18 الف معلم لتوفير مدرسين ي المواد التالية:دراسات اجتماعية، ورياضيات، وعلوم، ولغة عربية، ولغة إنجليزية، وحاسب آلى وأنشطة.

لذلك ستكون التخصصات المطلوبة كليات التربية العام، والتربية الأساسي، والعلوم في بعض التخصصات منها، وخريجي بعض الكليات الحاصلين على دبلوم تربوي، وأيضا كُلْيَة آداب تاريخ وجغرافيًا.

المستندان المطلوبة في مسابقة 18 الف معلم 2024

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الأوراق والمستندات لمسابقة 18 الف معلم، تشتمل على التالي:

صورة شخصية المُتقدم.

صورة من بطاقة الرَّقْم القومي ويُشترط أن تكون سارية.

صحيفة الحالة الجنائية للمُتقدم موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور والخدمة العامة للإناث.

المؤهل الدراسي.

رفع أصول المستندات بصيغة jpg.

شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

أهم شروط مسابقة التربية والتعليم مارس 2024

يبحث الكثيرون ممن لم يحالفهم الحظ في الأعوام السابقة عن مسابقة تعيين 18 أفل معلم مادة، ولكن يجب عليك أن تتوفر فيك المعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتتمكن من دخول مسابقة 18 ألف معلم، حيث تشتمل هذه الشروط والمعايير على التالي:

لا يتجاوز سن المتقدم عن 40 سنة وقت إعلان المسابقة.

يجب أن يتجاوز الكشف الطبي الذي يجرى له وتكون نتيجة الكشف إيجابية.

أن يكون المتقدم من ساكني المحافظة التي يتم تعينه فيها.

موعد مسابقة التربية والتعليم 18 ألف معلم 2024

يتم إعلان المسابقة لتعين المعلميين مع بداية العام المقبل، لذلك من المتوقع الإعلان عن موعد اختبارات مسابقة 18 الف معلم خلال هذه الفترة، لكي ينتهوا من جميع الاجراءات وتسليمهم العمل العام المقبل، وهذا ضمن خطة الوزارة في تعين 150 الف معلم على مدة خمس سنوات، والتي ابتدءتها في عام 2022 ومستمرة حتى الآن.