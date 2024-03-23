“رسمياً”.. صرف 50 ألف د.ج منحة للفلاحين المتضررين من الفيضانات 2024 والشروط المطلوبة
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن قرار صرف 50 ألف دج منحة للفلاحين الذين تضرروا من الفيضانات الأخيرة، حيث تم اتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء التي كانت برئاسته يوم الأحد الماضي 10 مارس 2024، سنقدم لكم في هذا الشروط المطلوبة هذه المنحة، كما سنوضح لكم كيفية التسجيل بالخطوات.
50 ألف دج منحة للفلاحين
يتعرض الفلاحين إلى عدد من المشاكل والكوارث الطبيعية التي تسبب له الكثير من الأضرار، فقد قرر الرئيس الجزائري تخصيص 50 ألف دج منحة للفلاحين لمواجهة هذه التحديات والأضرار التي تنتج عن هذه الكوارث لإعادة ترميم وتأهيل الأراضي الزراعية المتضررة.
🔴#أنا_الجزائر | مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يأمر بصرف منحة قدرها خمسين ألف دج لكل الفلاحين المتضررين من الفيضانات
📌 مجلس الوزراء: المنحة المقدرة بـخمسين ألف دينار تصرف في ظرف أسبوع pic.twitter.com/X73Xe5Afpw
— أنا الجزائر (@Analgeria) March 10, 2024
شروط الحصول على منحة الفلاحين في الجزائر
فقد وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب في التقديم للحصول على منحة الفلاحيين التي تقدر بقيمة 50 ألف دينار جزائري، وهي على النحو التالي:
- يجب أن يكون الفلاح قد تضرر بسبب الفيضانات.
- كما يجب أن يكون مسجل في مصالح الفلاحة.
- على الفلاح تقديم ملف يضم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي:
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالفلاح.
- صورة من بطاقة الفلاح.
- أيضًا شهادة تثبت تضرره من الفيضانات.
- تصريح تفيد بعد استفادة الفلاح بأي مساعدة أخرى من الدولة.
خطوات التسجيل للحصول على المنحة
حتى يتمكن الفلاح من التسجيل للحصول على المنحة، يجب إتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتاح على شبكة الإنترنت.
- ثم ندخل على قسم “خدمات الفلاحين”.
- ومنها ندخل على خيار “الاستعلام عن منحة 50 ألف دج”.
- علينا أدخل رقم بطاقة الفلاح في الخانة المخصصة.
- وأخيرًا ننقر على أيقونة “الاستعلام” للحصول على نتائج الاستعلام بالتفصيل.