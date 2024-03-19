أحسن من أكبر مطعم…طريقة عمل ملوخية بالأرانب في البيت بالفيديو أفضل من المطاعم

طريقة عمل ملوخية بالأرانب من الوصفات التي تبحث عنها جميع السيدات خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يتم تقديم مجموعة شهية من الوصفات الرائعة في وجبة الإفطار، وتعد وصفة الملوخية بالأرانب من الوجبات الشهيرة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة في الوطن العربي، ولمعرفة كيفية إعداد الوصفة والمقادير الخاصة بها تابعونا في التالي.

طريقة عمل ملوخية بالأرانب

يمكن تحضير وصفة ملوخية بالارانب من خلال مجموعة من المقادير البسيطة، وتتمثل تلك المقادير في التالي:

نصف كيلوغرام من الملوخية المفرومة.

5 فصوص ثوم متوسطة الحجم مهروسة.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

معلقة من الكمون المطحون.

حبهان.

2 ملعقة زبدة كبيرة.

أرنب.

بصلة.

ورق لورا.

طريقة تحضير الأرنب

يلزم في البداية القيام بسلق الأرنب وتحضيره، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قومي بإحضار الأرنب بعد تنظيف وغسله جيدًا وقومي بتقطيعه إلى أربعة أجزاء.

قومي بإحضار وعاء وضعيه على النار ثم قومي بإضافة البصلة بعد تقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم مع وضع ملعقتين من الزيت.

قومي بإضافة قطع الأرانب إلى الوعاء وشوحيها مع إضافة البهارات.

ضيفي الماء على الأرانب واتركيها حتى تنضج جيدًا على نار متوسطة.

طريقة تحضير الملوخية

يمكن تحضير الملوخية بالأرانب في خطوات بسيطة وهي كالتالي: