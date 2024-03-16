يا الدفع يالطرد!!.. زيادة الإيجار القديم بالقانون بدءًا من هذا الموعد + هل يتم التطبيق علي البيوت

توجد تصريحات حول تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة تصل الي 15% خلال شهر مارس الحالي، وذلك طبقا لأخر التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي ينص على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية، يتساءل المواطنين حول قيمة هذه الزيادة وموعد تطبيقها والفئات المستثناة من هذا القانون، كل هذا في المقال التالي.

زيادة الإيجار القديم 2024

أن قرار زيادة الإيجار القديم يطبق للمرة الثانية منذ بدء تطبيق هذا القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالإيجار القديم، حيث تم تطبيق الزيادة الأولى خلال شهر مارس 2023 بنسبة 15%، ولبد وحدد قانون الإيجار القديم الجديد زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف مرة واحدة عند البدء في تطبيقه، ويتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات حتى يتم تحرير العقود.

وحدد قانون الإيجار الجديد للأشخاص الاعتبارية مهلة تكون 5 سنوات كفترة انتقالية ويتم بعدها تسليم العين المؤجرة للمالك، وعند الرفض يحق للمالك اللجوء للقضاء المستعجل ليحصل على حكم بالطرد والحصول علي تعويض مادي.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

ينتهي عقد الإيجار القديم بوفاة صاحب العقد، ولن يتم استمرار العقد مع الأبناء بعد وفاة المستأجر، ولقد صرح المستشار القانوني أيمن عصام لرابطة المستأجرين أن المحكمة الدستورية قد أصدرت حكم في عام 2002 بإلغاء التوريث في حالات الإيجار، وأن الإيجار القديم لا يحتاج إلى سن قانون جديد، مؤكدا قوله «نريد أن تكون القوانين مستمرة لأن المستأجر قام بالحصول على وحدة سكنية وفقًا للقوانين آنذلك، ولا يوجد أي خلل في عقود الإيجارات القديمة».

فئات يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم

أعطي قانون الإيجار القديم الحق لعدة فئات يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم وهي على النحو الآتي: