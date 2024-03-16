شوف معادها امتا بسرعة .. منحة ال1000 جنية العمالة الغير منتظمة 2024

كثير من المواطنين يسعون للاستفادة من منحة العماله الغير منتظمه وايضا يسعون لمعرفة موعد صرف منحة ال 1000 جنيه العماله الغير منتظمة،حيث اقامت الحكومة المصرية إجراءات صرف مساعدة نقدية للتخفيف عن المواطنين،خصوصا في ظل شهر رمضان المبارك لسنة 2024.

منحة ال1000 جنية العمالة الغير منتظمة

ومن المتوقع والمعروف أنه سيتم صرف المبلغ النقدي الذي يكون مخصص لمنحه العماله الغير منتظمه في الفترة القادمة وبالتحديد في منتصف الشهر الكريم،وتسعى الحكومة جاهدا متوفر الدعم النقدي اللازم للمواطن المستحق في هذه الفئة وتسعى لصرف منحة 1000 جنيه لهم ،وسنذكر في السطور القادمة مستحقي منحة ال 1000 جنيه:

اولاً الذين يملكون الأراضي الزراعية وفي نفس الوقت غير حائزين لها وبالتحديد التي تقل ملكيتهم من الأراضي عن فدان.

ثانياً حائزو الأراضى سواء كانوا مستأجرين بالأجرة أو كانوا ملاك أو بالمزرعه عن شرط ان تكون مساحه الارض تقل عن فدان.

ثالثاً العاملون المؤقتون في الحقول والتشجير والبساتين والحدائق والدواجن وتربية الماشية وصناعة عسل النحل في المناحل او في اراضي الاستزراع والاستصلاح.

رابعاً في المنشآت الفردية ورثة أصحاب الأعمال،بشرط ألا يكونوا يعملون بالمنشأة عمال في وقت الوفاة للموروث أيضا ألا يكونوا مديرين في المنشأة.

خامساً المرتلون في الكنائس وغيرهم.

سادساً قراء القرآن الكريم ومحفيظه.

سابعاً عمال المنازل.

ثامناً صغار المشتغلين مثل الحرفيين والباعه الجائلين والنجارين والسباكين وموزعي الصحف والكهربائيين وماسح الاحذيه وغيرهم الكثير.

تاسعاً عمال التراحيل

عاشراً الملاك الذين يمتلكون عقارات مبنية وتقل الدخل الخاص بهم في السنه عن فئة الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

للاستعلام عن منحه العماله الغير منتظمة

عن طريق رقم التليفون وباتباع الخطوات التالية: