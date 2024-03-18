“استقبل حالا أحلى أغاني للأطفال” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

قناة طيور الجنة الجديد هي قناة فضائية متخصصة للأطفال التي انطلقت في 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات تميزت برامجها بمجال الأغاني، والبرامج التعليمية للأطفال، وهي تقدم محتوى مميز ومفيد للصغار في هذا المقال سنستكشف أكثر عن تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 ودورها الهام في تعليم، وتسلية الأطفال تابعوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

قناة طيور الجنة بيبي هي قناة تهتم بعرض محتوى تربوي ترفيهي موجه للأطفال الصغار تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج، والأناشيد التعليمية التي تساعد على تنمية قدرات، ومهارات الأطفال بطريقة مسلية ومفيدة ابحث عنها في قائمة الضبط في جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمشاهدتها في هذا المقال إليك تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي النايل سات

يمكن متابعة أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي 2024 عبر الأتي:

تردد القناة 11274.

القمر الصناعي النايل سات.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطا ¾.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على العرب سات

تردد القناة 11310.

القمر الصناعي العرب سات.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ¾.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على سهيل سات

تردد القناة 11547.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5 /6.

ضبط تردد قناه طيور الجنة 2024

لمشاهدة قناة طيور الجنة بيبي بوضوح عالٍ على القمر الصناعي عرب سات، و العرب سات يجب ضبط التردد والإعدادات الصحيحة على جهاز الاستقبال الخاص بك يمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر “البحث عن قنوات” أو “تحديث القنوات” من قائمة الخيارات المتاحة.

اختر “البحث اليدوي” لتتمكن من إدخال التردد يدويًا.

قم بإدخال التردد الخاص بقناة طيور الجنة بيبي.

اختر نسبة الترميز.

ثم قم بتعيين معامل الاستقطاب.

قم بتعيين معامل تصحيح الخطأ على القيمة الموصى بها.

اضغط على زر “بحث” أو “تأكيد” لبدء عملية البحث عن القنوات.

بمجرد الانتهاء من البحث ستظهر قناة طيور الجنة بيبي في قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

احفظ الإعدادات الجديدة، وابدأ في مشاهدة قناة طيور الجنة بيبي بكل وضوح وجودة عالية.

باتباع هذه الخطوات بدقة ستتمكن من ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي بسهولة، والاستمتاع بمحتواها المميز.