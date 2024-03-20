“رهيبة لازم تجربها “اكواد وشفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas واسرار وخفايا كتيرة

إذا كنت من محبي لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas وتبحث عن الأسرار، والشفرات التي تنعش تجربتك اللعبية فأنت في المكان المناسب من خلال مجموعة متنوعة من الشفرات يمكنك رفع مستوى معدلات اللعبة، وزيادة المال، والصحة، وتحقيق النجاحات دون عناء دعنا نلقي نظرة على بعض أكواد وشفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas التي ستمنحك تجربة لعب ممتعة، ومثيرة.

اكواد وشفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas

باستخدام البيانات المتاحة عبر الإنترنت تعتبر أكواد وشفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas أدوات مهمة لتحقيق تجربة لعب ممتعة تتيح لك هذه الشفرات الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة، والسيارات بشكل غير محدود مما يزيد من فرص نجاحك في اللعبة، وإكمال المهام بسهولة استمتع بمزيد من المرح، والإثارة في عالم جاتا سان اندرس مع تفعيل الشفرات الرائعة هذه.

اكواد لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas

LXGIWYL أسلحة من المستوى الأول

KJKSZPJ أسلحة من المستوى الثانى

UZUMYMW أسلحة من المستوى الثالث

HESOYAM صحة كاملة و درع و 250 ألف دولار

OSRBLHH الشرطة تلاحقك بنجمتين.

ASNAEB الشرطة تتوقف عن ملاحقتك

AFZLLQLL طقس مشمس

ICIKPYH طقس مشمس جدا

ALNSFMZO طقس عتم

AUIFRVQS طقس ممطر

CFVFGMJ طقس ضبابى

YSOHNUL ساعة اللعبة سريعة

PPGWJHT اللعبة أسرع

LIYOAAY اللعبة بطيئة

AJLOJYQY المارة يصارعون بعضهم

BAGOWPG توجد مكافأة للنيل منك فى اللعبة

اكواد جديدة في لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas

لمعرفة أكواد لعبة سان اندرس 2024 GTA San Andreas يوجد فيما يلي:

JUMPJET طائرة Hydra

KGGGDKP مركبة Vortex Hovercraft

COXEFGU جميع السيارات بها نيترو لزيادة السرعة

BSXSGGC السيارت تطير عند الاصطدام بها

XJVSNAJ دائما فى منتصف الليل

OFVIAC السماء برتقالية

MGHXYRM عاصفة رعدية

CWJXUOC عاصفة رملية

LFGMHAL قفزة كبيرة

BAGUVIX صحة مكتملة

CVWKXAM الأوكسجين لا ينفذ فى الماء و الغطس بدون غرق

AIYPWZQP إعطاء مظلة باراشوت

YECGAA إعطاء مظلة صاروخية Jetpack

AEZAKMI الشرطة لا تلاحقك أبدا

LJSPQK الشرطة تلاحقك بشكل كامل 6 نجوم

IAVENJQ لكمات قوية

AEDUWNV الشخصية لا تجوع أبدا

IOJUFZN حالة غضب فى شوارع اللعبة

MUNASEF حالة أدرينالين

WANRLTW الذخيرة لا تنفذ

OUIQDMW إصابة الأهداف بشكل حر أثناء القيادة

THGLOJ تقليل السيارات فى الشارع

FVTMNBZ السيارات فى الشارع ريفية

اكواد وشفرات مركبات لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas

AIWPRTON مركبة Rhino

CQZIJMB مركبة Bloodring Banger

JQNTDMH مركبة Rancher

PDNEJOH مركبة Racecar

VPJTQWV مركبة Racecar

AQTBCODX مركبة Romero

KRIJEBR مركبة Stretch

UBHYZHQ مركبة Trashmaster

RZHSUEW مركبة Caddy

CPKTNWT تفجير جميع السيارات فى اللعبة

XICWMD السيارات غير مرئية

PGGOMOY قيادة أفضل للسيارات

SZCMAWO انتحار

ZEIIVG جميع الاشارات خضراء

YLTEICZ السائقين عنيفين

LLQPFBN الاشارة وردية اللون

IOWDLAC الاشارة سوداء اللون

AFSNMSMW المراكب تطير

BTCDBCB زيادة فى وزن الشخصية

QWIOPKB شخصية اللاعب بعضلات ضخمة

KVGYZQK شخصية نحيلة

ASBHGRB النجم الشهير Elvis فى كل مكان

BGLUAWML المارة يهاجموك بالأسلحة و قاذفات الصواريخ

CIKGCGX حفلة شاطىء

MROEMZH العصابات فى كل مكان

MROEMZH العصابات تسيطر على الشارع

AFPHULTL ملابس نينجا

BEKKNQV النساء تلاحقك فى كل مكان

BGKGTJH السيارات فى الشارع رخيصة

GUSNHDE السيارات فى الشارع سيارات سباق فقط

RIPAZHA السيارات تطير

اكواد اسلحة لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas

SJMAHPE إعطاء الجميع مسدس 9 ميللى

BMTPWHR سيارات و ملابس ريفية

ZSOXFSQ إعطاء الجميع قاذفات صواريخ

OGXSDAG إحترام كامل

VKYPQCF جميع التاكسى به نيترو لتسريع السيارة

OHDUDE مركبة Hunter

AKJJYGLC مركبة Quad

AMOMHRER مركبة Tanker Truck

EEGCYXT مركبة Dozer

URKQSRK مركبة Stunt Plane

AGBDLCID مركبة Monster

IFIRSTDOZ الشرطة لا تلاحقك أبدا

CAINEMVHZC صحة كاملة إلا فى حالة الانفجار أو السقوط من أعلى

allcarsgoboom جميع السيارات تنفجر

PAINTITBLACK سيارات سوداء

RLMJHSC السيارات تسير على الماء

DEATHGUN إعطاء رشاش آلى

GIVEMESOMELIFE صحة مكتملة

GROVELIFE عصابات حولك

GOONOUJ موتوسيكل سباق PCG600

DIRTBIKEZ مركبة Sanchez

IMTOFULL سد جوع الشخصية فى اللعبة

BUSTEDLIFE الشرطة فى كل مكان

BURNINGDESIRE رجال المطافى فى كل مكان

AGENTCITY الجميع معه مسدسات

رموز للسيارات في لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas

AIWPRTON: شاحنة.

CQZIJMB: رمز الحصول على سيارة تجوال.

PDNEJOH: سيارة تسابق Hotring 73.

VPJTQWV: سيارة متسابق Hotring07.

AQTBCODX: رمز سيارة روميرو.

KRIJEBR: سيارة طويلة فاخرة.

UBHYZHQ: سيارة قمامة.

RZHSUEW: عربة الجولف.

AKJJYGLC FOURWHEELFUN : دراجة رباعية.

AMOMHRER : شاحنة صهريجية.

EEGCYXT : الجرار.

AGBDLCID : سيارة الوحش.

JQNTDMH : رانشر.

رموز الجاذبية والمكانة في لعبة GTA سان أندرس

OGXSDAG WORSHIPME: أقصى قدر من الاحترام.

EHIBXQS HELLOLADIES: أقصى قدر من الجاذبية.

BTCDBCB – CJ سميك جدًا.

KVGYZQK – CJ نحيف.

BUFFMEUP JYSDSOD – CJ قطعة كبيرة عضلية.

VKYPQCF – قوة التحمل القصوى.

VQIMAHA NATURALTALENT – CJ: أقصى مستوى لقيادة جميع وسائل النقل.

BIFBUZZ: استولت العصابة على ولاية سان أندرس بالكامل شوارع المدن خالية تماما لا أحد سوى قطاع الطرق من الجماعات المتعارضة التي تقاتل بلا هوادة.

MROEMZH في كل مكان سوف تحيط بك العصابات حتى في الأماكن التي لا ينبغي لهم ذلك على سبيل المثال Ballases في Las Venturas.

رموز الصحة والدروع والمال في لعبة GTA سان أندرس

HESOYAM: الصحة الكاملة والدروع و 250.000 دولار.

BAGUVIX: حماية صحية غير محدودة من الرصاص والنار والصدمات، ومع ذلك لا يزال من الممكن أن تعاني من الانفجارات أو السقوط من ارتفاع أو اصطدام سيارة أو الغرق.

CVWKXAM: تنفس غير محدود تحت الماء.

AEDUWNV: جائع دائمًا ولا تشعر بالجوع أبدًا.

MUNASEF ANOSEONGLASS: مستوى الأدرينالين.

رموز انتباه الشرطة في لعبة GTA سان أندرس

ASNAEB TURNDOWNTHEHEAT: إزالة المستوى المطلوب تختفي جميع النجوم.

LJSPQK BRINGITON: قم بزيادة المستوى المطلوب إلى الحد الأقصى بحث 6 نجوم.

OSRBLHH TURNUPTHEHEAT: زيادة المستوى المطلوب بمقدار نجمتين.

AEZAKMI: بعيد المنال لا يتم القبض عليك واعتقالك.

أكواد لعبة GTA الإضافية

AJLOJYQY : يضرب الناس بعضهم البعض بنوادي الجولف.

FOOOXFT : كلها مسلحة.

SZCMAWO : انتحار.

BGLUAWML : يهاجمك الناس بالسلاح.

CIKGCGX : حفلة على الشاطئ.

BIFBUZZ : السيطرة على الشوارع.

AFPHULTL : النينجا.

BEKKNQV : فتاة.

JHJOECW : قفزة الأرنب الضخمة.

LFGMHAL : يقفز ميجا.

IAVENJQ : ميجا هيت.

IOJUFZN : وضع الشغب.

PRIEBJ : موضوع Funhouse.

OUIQDMW : السلاح الكامل الذي يستهدف السيارة.

THGLOJ : اختصار الحركة.

SJMAHPE : توظيف أي (9 مم).

ZSOXFSQ : توظيف أي (صواريخ).

CRAZYTOWN : الجميع مجانين.

NATURALTALENT : تضخ كل مهاراتك إلى أقصى الحدود.

رموز الطقس في GTA سان أندرياس

AFZLLQLL : الطقس المشمس.

ICIKPYH : الطقس مشمس جدا.

ALNSFMZO : الطقس السحابي.

AUIFRVQS : الطقس ممطر.

CFVFGMJ : الطقس الضبابي.

MGHXYRM : عاصفة.

CWJXUOC : بوران (عاصفة رملية).

رموز تؤثر على الوقت

YSOHNUL : تسريع وقت اللعب.

PPGWJHT : تسريع اللعبة طريقة اللعب.

LIYOAAY : طريقة لعب بطيئة.

XJVSNAJ NIGHTPROWLER : دائمًا في منتصف الليل توقفت ساعة اللعبة عند 00:00 إذا ماتت ستعود الظهر 12:00.

رموز لخصائص السيارات والمرور في لعبة GTA سان أندرياس