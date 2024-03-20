“رهيبة لازم تجربها “اكواد وشفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas واسرار وخفايا كتيرة
إذا كنت من محبي لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas وتبحث عن الأسرار، والشفرات التي تنعش تجربتك اللعبية فأنت في المكان المناسب من خلال مجموعة متنوعة من الشفرات يمكنك رفع مستوى معدلات اللعبة، وزيادة المال، والصحة، وتحقيق النجاحات دون عناء دعنا نلقي نظرة على بعض أكواد وشفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas التي ستمنحك تجربة لعب ممتعة، ومثيرة.
اكواد وشفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas
باستخدام البيانات المتاحة عبر الإنترنت تعتبر أكواد وشفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas أدوات مهمة لتحقيق تجربة لعب ممتعة تتيح لك هذه الشفرات الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسلحة، والسيارات بشكل غير محدود مما يزيد من فرص نجاحك في اللعبة، وإكمال المهام بسهولة استمتع بمزيد من المرح، والإثارة في عالم جاتا سان اندرس مع تفعيل الشفرات الرائعة هذه.
اكواد لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas
- LXGIWYL أسلحة من المستوى الأول
- KJKSZPJ أسلحة من المستوى الثانى
- UZUMYMW أسلحة من المستوى الثالث
- HESOYAM صحة كاملة و درع و 250 ألف دولار
- OSRBLHH الشرطة تلاحقك بنجمتين.
- ASNAEB الشرطة تتوقف عن ملاحقتك
- AFZLLQLL طقس مشمس
- ICIKPYH طقس مشمس جدا
- ALNSFMZO طقس عتم
- AUIFRVQS طقس ممطر
- CFVFGMJ طقس ضبابى
- YSOHNUL ساعة اللعبة سريعة
- PPGWJHT اللعبة أسرع
- LIYOAAY اللعبة بطيئة
- AJLOJYQY المارة يصارعون بعضهم
- BAGOWPG توجد مكافأة للنيل منك فى اللعبة
اكواد جديدة في لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas
لمعرفة أكواد لعبة سان اندرس 2024 GTA San Andreas يوجد فيما يلي:
- JUMPJET طائرة Hydra
- KGGGDKP مركبة Vortex Hovercraft
- COXEFGU جميع السيارات بها نيترو لزيادة السرعة
- BSXSGGC السيارت تطير عند الاصطدام بها
- XJVSNAJ دائما فى منتصف الليل
- OFVIAC السماء برتقالية
- MGHXYRM عاصفة رعدية
- CWJXUOC عاصفة رملية
- LFGMHAL قفزة كبيرة
- BAGUVIX صحة مكتملة
- CVWKXAM الأوكسجين لا ينفذ فى الماء و الغطس بدون غرق
- AIYPWZQP إعطاء مظلة باراشوت
- YECGAA إعطاء مظلة صاروخية Jetpack
- AEZAKMI الشرطة لا تلاحقك أبدا
- LJSPQK الشرطة تلاحقك بشكل كامل 6 نجوم
- IAVENJQ لكمات قوية
- AEDUWNV الشخصية لا تجوع أبدا
- IOJUFZN حالة غضب فى شوارع اللعبة
- MUNASEF حالة أدرينالين
- WANRLTW الذخيرة لا تنفذ
- OUIQDMW إصابة الأهداف بشكل حر أثناء القيادة
- THGLOJ تقليل السيارات فى الشارع
- FVTMNBZ السيارات فى الشارع ريفية
اكواد وشفرات مركبات لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas
- AIWPRTON مركبة Rhino
- CQZIJMB مركبة Bloodring Banger
- JQNTDMH مركبة Rancher
- PDNEJOH مركبة Racecar
- VPJTQWV مركبة Racecar
- AQTBCODX مركبة Romero
- KRIJEBR مركبة Stretch
- UBHYZHQ مركبة Trashmaster
- RZHSUEW مركبة Caddy
- CPKTNWT تفجير جميع السيارات فى اللعبة
- XICWMD السيارات غير مرئية
- PGGOMOY قيادة أفضل للسيارات
- SZCMAWO انتحار
- ZEIIVG جميع الاشارات خضراء
- YLTEICZ السائقين عنيفين
- LLQPFBN الاشارة وردية اللون
- IOWDLAC الاشارة سوداء اللون
- AFSNMSMW المراكب تطير
- BTCDBCB زيادة فى وزن الشخصية
- QWIOPKB شخصية اللاعب بعضلات ضخمة
- KVGYZQK شخصية نحيلة
- ASBHGRB النجم الشهير Elvis فى كل مكان
- BGLUAWML المارة يهاجموك بالأسلحة و قاذفات الصواريخ
- CIKGCGX حفلة شاطىء
- MROEMZH العصابات فى كل مكان
- MROEMZH العصابات تسيطر على الشارع
- AFPHULTL ملابس نينجا
- BEKKNQV النساء تلاحقك فى كل مكان
- BGKGTJH السيارات فى الشارع رخيصة
- GUSNHDE السيارات فى الشارع سيارات سباق فقط
- RIPAZHA السيارات تطير
اكواد اسلحة لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas
- SJMAHPE إعطاء الجميع مسدس 9 ميللى
- BMTPWHR سيارات و ملابس ريفية
- ZSOXFSQ إعطاء الجميع قاذفات صواريخ
- OGXSDAG إحترام كامل
- VKYPQCF جميع التاكسى به نيترو لتسريع السيارة
- OHDUDE مركبة Hunter
- AKJJYGLC مركبة Quad
- AMOMHRER مركبة Tanker Truck
- EEGCYXT مركبة Dozer
- URKQSRK مركبة Stunt Plane
- AGBDLCID مركبة Monster
- IFIRSTDOZ الشرطة لا تلاحقك أبدا
- CAINEMVHZC صحة كاملة إلا فى حالة الانفجار أو السقوط من أعلى
- allcarsgoboom جميع السيارات تنفجر
- PAINTITBLACK سيارات سوداء
- RLMJHSC السيارات تسير على الماء
- DEATHGUN إعطاء رشاش آلى
- GIVEMESOMELIFE صحة مكتملة
- GROVELIFE عصابات حولك
- GOONOUJ موتوسيكل سباق PCG600
- DIRTBIKEZ مركبة Sanchez
- IMTOFULL سد جوع الشخصية فى اللعبة
- BUSTEDLIFE الشرطة فى كل مكان
- BURNINGDESIRE رجال المطافى فى كل مكان
- AGENTCITY الجميع معه مسدسات
رموز للسيارات في لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas
- AIWPRTON: شاحنة.
- CQZIJMB: رمز الحصول على سيارة تجوال.
- PDNEJOH: سيارة تسابق Hotring 73.
- VPJTQWV: سيارة متسابق Hotring07.
- AQTBCODX: رمز سيارة روميرو.
- KRIJEBR: سيارة طويلة فاخرة.
- UBHYZHQ: سيارة قمامة.
- RZHSUEW: عربة الجولف.
- AKJJYGLC FOURWHEELFUN : دراجة رباعية.
- AMOMHRER : شاحنة صهريجية.
- EEGCYXT : الجرار.
- AGBDLCID : سيارة الوحش.
- JQNTDMH : رانشر.
رموز الجاذبية والمكانة في لعبة GTA سان أندرس
- OGXSDAG WORSHIPME: أقصى قدر من الاحترام.
- EHIBXQS HELLOLADIES: أقصى قدر من الجاذبية.
- BTCDBCB – CJ سميك جدًا.
- KVGYZQK – CJ نحيف.
- BUFFMEUP JYSDSOD – CJ قطعة كبيرة عضلية.
- VKYPQCF – قوة التحمل القصوى.
- VQIMAHA NATURALTALENT – CJ: أقصى مستوى لقيادة جميع وسائل النقل.
- BIFBUZZ: استولت العصابة على ولاية سان أندرس بالكامل شوارع المدن خالية تماما لا أحد سوى قطاع الطرق من الجماعات المتعارضة التي تقاتل بلا هوادة.
- MROEMZH في كل مكان سوف تحيط بك العصابات حتى في الأماكن التي لا ينبغي لهم ذلك على سبيل المثال Ballases في Las Venturas.
رموز الصحة والدروع والمال في لعبة GTA سان أندرس
- HESOYAM: الصحة الكاملة والدروع و 250.000 دولار.
- BAGUVIX: حماية صحية غير محدودة من الرصاص والنار والصدمات، ومع ذلك لا يزال من الممكن أن تعاني من الانفجارات أو السقوط من ارتفاع أو اصطدام سيارة أو الغرق.
- CVWKXAM: تنفس غير محدود تحت الماء.
- AEDUWNV: جائع دائمًا ولا تشعر بالجوع أبدًا.
- MUNASEF ANOSEONGLASS: مستوى الأدرينالين.
رموز انتباه الشرطة في لعبة GTA سان أندرس
- ASNAEB TURNDOWNTHEHEAT: إزالة المستوى المطلوب تختفي جميع النجوم.
- LJSPQK BRINGITON: قم بزيادة المستوى المطلوب إلى الحد الأقصى بحث 6 نجوم.
- OSRBLHH TURNUPTHEHEAT: زيادة المستوى المطلوب بمقدار نجمتين.
- AEZAKMI: بعيد المنال لا يتم القبض عليك واعتقالك.
أكواد لعبة GTA الإضافية
- AJLOJYQY : يضرب الناس بعضهم البعض بنوادي الجولف.
- FOOOXFT : كلها مسلحة.
- SZCMAWO : انتحار.
- BGLUAWML : يهاجمك الناس بالسلاح.
- CIKGCGX : حفلة على الشاطئ.
- BIFBUZZ : السيطرة على الشوارع.
- AFPHULTL : النينجا.
- BEKKNQV : فتاة.
- JHJOECW : قفزة الأرنب الضخمة.
- LFGMHAL : يقفز ميجا.
- IAVENJQ : ميجا هيت.
- IOJUFZN : وضع الشغب.
- PRIEBJ : موضوع Funhouse.
- OUIQDMW : السلاح الكامل الذي يستهدف السيارة.
- THGLOJ : اختصار الحركة.
- SJMAHPE : توظيف أي (9 مم).
- ZSOXFSQ : توظيف أي (صواريخ).
- CRAZYTOWN : الجميع مجانين.
- NATURALTALENT : تضخ كل مهاراتك إلى أقصى الحدود.
رموز الطقس في GTA سان أندرياس
- AFZLLQLL : الطقس المشمس.
- ICIKPYH : الطقس مشمس جدا.
- ALNSFMZO : الطقس السحابي.
- AUIFRVQS : الطقس ممطر.
- CFVFGMJ : الطقس الضبابي.
- MGHXYRM : عاصفة.
- CWJXUOC : بوران (عاصفة رملية).
رموز تؤثر على الوقت
- YSOHNUL : تسريع وقت اللعب.
- PPGWJHT : تسريع اللعبة طريقة اللعب.
- LIYOAAY : طريقة لعب بطيئة.
- XJVSNAJ NIGHTPROWLER : دائمًا في منتصف الليل توقفت ساعة اللعبة عند 00:00 إذا ماتت ستعود الظهر 12:00.
رموز لخصائص السيارات والمرور في لعبة GTA سان أندرياس
- COXEFGU : جميع السيارات بها نيترو لكن مخزونها محدود لتلبية الحاجة إلى الخروج، والجلوس في السيارة.
- CPKTNWT: تنفجر جميع السيارات ستطلق جميع الآلات في مجال رؤية اللاعب في الهواء.
- XICWMD: تصبح جميع وسائل النقل غير مرئية (شفافة) باستثناء الدراجات النارية العجلات هي الجزء الوحيد المرئي من السيارة.
- PGGOMOY: تحكم مثالي يزيد من الحساسية، والحدة أثناء القيادة.
- ZEIIVG: إشارات المرور خضراء دائمًا الضوء المستقر أخضر.
- YLTEICZ: السائقون العدوانيون ينخرط السائقون، وركابهم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
- LLQPFBN AGRUXVHIQYH: يتحول لون جميع السيارات إلى اللون الوردي المزيد من التألق في سان أندرس.
- IOWDLAC AGRUJRYMNOL: لون جميع الآلات أسود حداد في الدولة.
- RIPAZHA: رمز السيارات الطائرة، سيارة مسرعة يمكن أن تطير السيطرة كما هو الحال في الطائرة.
- FVTMNBZ: جميع السيارات، والأشخاص من الريف، وتتجه مدن ولاية سان أندرياس إلى المتخلفين.
- AFSNMSMW: القوارب الطائرة جميع القوارب، واليخوت تطير على الرغم من عدم قدرة القوارب على الطيران عالياً لأنها ثقيلة للغاية.
- BGKGTJH: في الشوارع SA فقط سيارات أبطأ رخيصة.
- GUSNHDE: في الشوارع SA سيارة سريعة، ورياضية باهظة الثمن.
- BSXSGGC BUBBLECARS: أدنى اصطدام بين جهازك بسيارة أخرى يفقد الوزن ويطير.
- JCNRUAD: أي سيارة تجلس فيها تصبح عمليا غير قابلة للقتل ، وتصطدم مع فواصل النقل الأخرى.