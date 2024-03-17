جهز ورقك دلوقتي يا كوتش .. خطوات تقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالمدن الجديدة//شقتك متشطبة ع المفتاح

خطوات تقديم على شقق الإسكان، يبحث الكثير من المواطنين وخاصةً الشباب عن خطوات التقديم على شقق الإسكان، حيث أن شقق الإسكان من أكثر الشقق التي يتم البحث عنها من كثرة المميزات التي تمتلكها، كما أن تلك الشقق تكون تابعة لوزراة الإسكان وأيضًا لبعض البرامج التي تقدم الدعم على تلك الوحدات السكنية، فتكون أسعار تلك الوحدات مُخفضة عن باقي الوحدات الأخرى، فسنتعرف سويًا في هذا المقال عن تفاصيل التقديم في تلك الشقق.

خطوات تقديم على شقق الإسكان

يتساءل الكثير من المواطنين عن خطوات التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي وكيف يمكنهم التسجيل فيها، فهذا الأمر يمكن حدوثه من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي منها:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بصندوق الاسكان الاجتماعي.

يتم بعد ذلك اختيار الأيقونة الخاصة بحجز الوحدات السكنية.

يتم بعد ذلك تسجيل الدخول على الموقع بالحساب الخاص بالمواطن المقدم.

إذا كان المواطن لا يمتلك حسابًا خاص به على الموقع فإنه يجب أن يقوم بإنشاء حساب جديد.

يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالمواطن على الموقع والتأكد من صحتها.

يتم الموافقة على جميع الشروط التي تكون مكتوبة والتي تخص التقديم على شقق الإسكان.

يتم دفع الرسوم الخاصة بعملية التقديم على الشقق ومن ثم إتمام عملية التقديم.

شروط التقديم على شقق الإسكان

هناك بعض الشروط التي يجب على المواطن المقدم توفيرها للحصول على شقق الإسكان الإجتماعي، فمن ضمن تلك الشروط:

يجب أن يكون المواطن المقدم لديه الجنسية المصرية.

يجب أن يكون المواطن المقدم عمره لا يقل عن 21 عامًا.

يجب على المواطن المتقدم ألا يكون لديه أي من الأملاك الخاصة أو العقارات باسمه.

يجب أن يقوم المواطن بتوفير المستندات والأوراق التي تكون مطلوبة وتقديمها.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يترقب كافة المواطنين في أنحاء الجمهورية الموعد المقترح لطرح حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات المختلفة في العديد من المدن الجديدة المنتشرة في ربوع الجمهورية، حيث من المتوقع أن يشهد موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت ضغطا كبيرا من راغبي الحصول على وحدات سكنية، من المتوقع أن يبدأ فتح باب الحجز في الأيام القادمة من شهر مارس الجاري.