“كل يوم بتحلى جمعتنا على سفرة الإفطار” تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات لتسلية الأطفال بأغاني شهر رمضان الممتعة

يتطلع الأطفال وأولياء أمورهم للحصول على التردد الجديد لقناة طيور الجنة لعام 2024، والتي تشتهر ببث مجموعة واسعة من الأغاني المفرحة للأطفال، حيث تحظى هذه الأغاني والأناشيد بشعبية كبيرة بين الأطفال العرب، خاصةً تلك التي تسهم في تعليم الصغار وتطوير قدراتهم العقلية، وتشجع على الإبداع واستكشاف أساليب تفكير جديدة، ومع حلول شهر رمضان تقوم قناة طيور الجنة بعرض الأغاني الرائعة التي تخص شهر رمضان المبارك، فهناك مجموعة كبيرة من الأغاني الرمضانية التي تعرضها قناة طيور الجنة دائما عندما يحل شهر رمضان.

تُعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الرائدة في مجال بث البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال، حيث اشتهرت القناة منذ أكثر من عقد ونص من الزمان، تقوم بتقديم كل ما هو مميز ورائع يجذب الأطفال ويسليهم، كما تسعى القناة لإثراء الأطفال بمحتوى يساهم في تطوير مهاراتهم الذهنية والشخصية، وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم، حيث تتميز قناة طيور الجنة بعرضها للبرامج بجودة عالية من حيث الصورة والصوت، بالإضافة إلى توفير ترجمة عربية للبرامج العالمية، وقد أعلنت القناة مؤخرًا عن تحديثات جديدة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

يستطيع محبي قناة طيور الجنة أن يقوموا باستقبال تردد القناة على النايل سات من خلال استخدام التردد الآتي:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ 11274 عمودي 27500 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عربسات وسهيل سات وهوت بيرد

يُمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة على عربسات وسهيل سات إضافة إلى هوت بيرد من خلال الترددات التالية: