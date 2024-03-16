“رسميا” المالية تكشف موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أكثر ما يشغل بال المواطنين هذا الوقت هو المصاريف وكيفية تغطية المصاريف وتلبية الاحتياجات اليومية، ولذلك يهمهم أيضا وقت صرف المرتبات الشهرية التي تساعدهم على شراء ما يرغبون فيه، ونحن الآن في وقت الموسم الرمضاني الذي نحتاج فيه إلى شراء العديد من الأشياء، كما نحن مقبلين على موعد عيد الام، وبعد ذلك تهل علينا أيام العيد بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، وكل ذلك يأتي علينا في شهر مارس الذي نحن به، لذلك يرغب العديد من الأشخاص في معرفة موعد صرف مرتبات هذا الشهر وذلك لكي يشعرون بالاطمئنان، ونتحدث عن هذا الأمر من خلال مقالنا فتابعونا.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

قامت وزارة المالية بالإعلان عن صرف مرتبات شهر مارس من خلال تصريح رسمي، وذلك لمساعدة المواطنين على تلبية الاحتياجات وسداد كافة الالتزامات، وأعلنت الوزارة أن بداية صرف المرتبات تكون في يوم 21 من شهر مارس، ويستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام، ويتم صرف هذه المرتبات في هذا الوقت بالزيادة التي تم الإعلان عنها مسبقا، وأكدت المالية المصرية على أن جميع الأخبار التي تم إصدارها بشأن صرف المرتبات قبل هذا المعاد المذكور هي اخبار كاذبة ولا صحة لها على الإطلاق.

أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

كما ذكرنا سابقا أن صرف المرتبات يبدأ من يوم 21 من شهر مارس، ونذكر لكم الأيام المحددة لهذا الأمر من خلال النقاط التالية: