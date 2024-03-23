اعرف مواعيد المخابز في شهر رمضان 2024 طوال اليوم

أعلنت وزارة التموين عن مواعيد المخابز في شهر رمضان 2024 بشكل يومي وذلك بهدف تأمين حاجة المواطنين للخبز طوال اليوم في هذا الشهر الكريم سواء لوجبات الإفطار أو لوجبات السحور، لنتعرف على مواعيد عمل المخابز على مستوى البلد بشكل مفصل.

مواعيد المخابز في شهر رمضان 2024

فقد حددت وزارة التموين المصرية مواعيد المخابز في شهر رمضان 2024 وقامت بتبليغ كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية بمواعيد عمل المخابز، حيث من المقرر أن تقوم كل مديرية بتنظيم المواعيد على حسب ظروف كل منطقة، كما سمحت الوزارة بعمل ماكينات الخبز في المخابز البلدية للعمل من الساعة الـ8 صباحًا حتى الساعة الـ5 مساءًا، كما يستثني من هذه المواعيد بعض من المخابز التي ستعمل خلال الفترة المسائية والتي ستعمل حتى الساعة الـ9 مساءًا وذلك للتسهيل على المواطنين للحصول على الخبز بشكل يسير بدون تكدس في الأفران.

تنظيم العمل في المخابز التابعة لوزارة التموين

فقد حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على تنظيم العمل في كل المخابز البلدية مع تنظيم العمل أيضًا على منافذ صرف السلع التموينية خلال فترة شهر رمضان المبارك، وقد وجه عدد من القرارات وهي على النحو التالي: