“متجيش تعيط وتقول معرفشي”.. تحذير شديد من البنك المركزي بخصوص الحسابات الراكدة.. الحق بسرعة حدث حسابك..!!

أعلن البنك المركزي عن قرار يتعلق بضرورة على جميع البنوك البحث عن الحسابات التي لم تسجل فيها أية عمليات مالية مثل السحب أو الإيداع أو النقل الإلكتروني لمدة سنة للحسابات الجارية وللخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، ولمدة سنتين للحسابات التوفير، ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الهادفة لتعزيز التكامل الاقتصادي ومبادرة داعمة من النظام الحاكم لتشجيع الأفراد على توفير أموالهم عبر الأنظمة المصرفية.

قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة

قرار البنك المركزي بشأن الحسابات الغير نشطة يتضمن عدة إجراءات، مثل إغلاق الحسابات التي لم تتم استخدامها لمدة عام دون زيادة في الرصيد، وإرسال تنبيهات شهرية للعملاء لثلاثة أشهر قبل إغلاق الحساب في حال استمرار الخمول.

إيقاف هذه البطاقات البنكية

سابقا كان العديد من المواطنين يمتلكون حسابات بنكية لا تستخدم وتبقى غير نشطة لفترات طويلة، وتكون هذه الحسابات عادة خالية من الأموال وتتراكم عليها الديون بسبب الرسوم الإدارية السنوية والمبالغ المطلوبة للإبقاء على الحساب مفتوحا، بالإضافة إلى ذلك تكون تكاليف إصدار بطاقات الصراف الآلي باهظة وغالبا ما تصدر دون استخدامها، وهذه السياسات تزيد من العبء المالي على المواطنين وتجعل من الصعب عليهم المحافظة على حساباتهم بدون تكاليف إضافية، وكان يجب على البنوك إعادة النظر في سياستها وتقديم حلول تمكن العملاء من إدارة حساباتهم بشكل فعال وبتكاليف أقل.

مصير الحسابات الراكدة

البنك المركزي أصدر قرارا جديدا يتعلق بالحسابات الراكدة، حيث يتمتع هذا القرار بفوائد مهمة تشمل عدم فرض أي رسوم على الحسابات التي تصل إلى الصفر، يعتبر هذا الإجراء فرصة للبنوك لإغلاق الحسابات الغير نشطة أو التواصل مع أصحابها لإعادة تفعيلها، مما يعكس الاهتمام بالتمويل المستدام والوصول للجميع بغض النظر عن الإحصاءات.