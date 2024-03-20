“صدور بطاقة الخدمات المتكاملة” الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي 2024 من هنا

في عالم التكنولوجيا الحديثة أصبحت الخدمات الإلكترونية ركيزة أساسية في تسهيل عمليات الاستعلام، والحصول على المعلومات فإذا كنت تتطلع إلى الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي 2024 توفر وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية متقدمة تساعد في الوصول إلى هذه البيانات بخطوات بسيطة، ومريحة من خلال هذا المدونة سنقدم لك دليلاً وافيًا يمكنك من معرفة كل المعلومات المتعلقة بالاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة مع تسليط الضوء على أهمية هذا الكارت، وكيفية استلامه، واستخدامه في تيسير حياتك اليومية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي 2024

نعرض لكم إجراءات استخراج بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة حيث يمكن الحصول على معلومات بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي للشخص المستعلِم تأتي هذه الإجراءات في إطار تيسير وصول المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الخدمات التي توفرها المؤسسات الحكومية، والخاصة يتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة

أولاً: يوفر خدمات طبية تشمل التغطية التأمينية الصحية الكاملة، والعلاجات والخدمات التأهيلية بالإضافة إلى الأدوية بدون مقابل، ورعاية صحية في المساكن.

ثانياً: كما يوفر خدمات تربوية تشمل الدراسة المجانية في جميع الدرجات التعليمية بالإضافة إلى البعثات العلمية، والمساعدة في مجال التعليم.

ثالثاً: يشتمل هذا القسم على الخدمات الاجتماعية التي تشمل الدعم المالي، وإتاحة الفرص الوظيفية، ومؤازرة العائلات المعسرة.

رابعاً: تشمل الخدمات الترفيهية والثقافية إمكانية الولوج بلا مقابل للمتاحف والمعالم التاريخية بالإضافة إلى تنوع الفعاليات الترفيهية.

خامسًا: كما يمكن للأشخاص الذين يحملون البطاقة الحصول على الخدمات بطريقة سريعة، وكفؤة، وميسرة، وذلك بتوفير الوقت، والمجهود.

الأمراض التي يمكن لصاحبها الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

البتر متعدد الأطراف.

متلازمة داون.

شلل الأطفال في طرف واحد.

ضمور العضلات وذوي القزامة.

الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

فقد السمع التام.

الأفراد الذين لا تتجاوز أطوالهم 140 سنتيمترًا.

مريض الهيموفيليا.

‎الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة