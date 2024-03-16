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“ياسعدك ياهناك مع الزيادة اللي جيالك هناك”.. زيادة جديدة في الرواتب والمعاشات للمتقاعدين2024… فلوسك هتجيلك وانت في مكانك..!!
تعتزم الحكومة ابتداء من شهر مارس من العام 2024، الشروع في تطبيق سبعة تدابير تهدف لتقليل العبء الاقتصادي على المواطنين بأسرع وقت ممكن، وذلك للتصدي للتداعيات السلبية التي قد تنجم عن الأزمات والمتغيرات الاقتصادية الدولية على الأوضاع داخل البلاد، ويقدر أن القيمة الكلية لهذه التدابير تصل إلى 180 مليار جنيه، وتتضمن هذه التدابير مجموعة من الإجراءات التي سيتم ذكرها في هذا المقال.
زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية
- تم رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى ستة آلاف جنيه مصري، بزيادة تعادل نصف المبلغ السابق.
- زيادة دخل العاملين في الهيئات الحكومية والشركات الاقتصادية بمقدار لا يتراوح أقل من ألف إلى ألف ومئتي جنيه مصري كل شهر، وذلك تبعا للدرجة الوظيفية التي يشغلونها.
- يمنح الأفراد الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوات دورية تبلغ 10% من مجموع رواتبهم، في حين يحصل الأفراد غير المشمولين بهذا القانون على علاوة تعادل 15% من راتبهم الأساسي، مع ضمان أن يكون الحد الأدنى لهذه العلاوة 150 جنيها مصريا، حيث تبلغ التكلفة الكلية لهذه الزيادات حوالي 11 مليار جنيه مصري.
اخبار عن زيادة المعاشات
- أعلن عن مكافآت تشجيعية تنطلق من مبلغ 500 جنيه للمستوى السادس، وتزداد 50 جنيها لكل مستوى إضافي يتم الصعود إليه، حتى تصل قيمتها إلى 900 جنيه لأعلى مستوى بتكلفة كلية تبلغ 37.5 مليار جنيه.
- خصص مبلغ 15 مليار جنيه كحوافز مالية إضافية لفئات متعددة تشمل الأطباء، والممرضين، والمعلمين، وأعضاء الكادر التعليمي بالجامعات.
- من هذا المبلغ تم توزيع 8.1 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي، و1.6 مليار جنيه لرفع مرتبات هيئات التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد ومراكز البحث، أما 4.5 مليار جنيه فقد خصصت لرفع دخل العاملين في المجال الصحي ومجال التمريض.
- جرت عملية صرف ستة مليارات جنيه استرليني لغرض تعيين حوالي 120 ألف فرد في مختلف المهن، من بينهم المتخصصون في الحقول الصحية والتعليمية إلى جانب موظفي الإدارة في ميادين عدة.
- أعلن عن تعزيز مستويات المعيشة لـ13 مليون مواطن بزيادة بنسبة 15% في الراتب التقاعدي بتكلفة تبلغ 74 مليار جنيه مصري، إضافة إلى زيادة في معاشات برنامج “تكافل وكرامة” بمقدار 5.5 مليار جنيه، ما يرفع الزيادة الكلية خلال السنة لتبلغ 55% مقارنة بالمبلغ الأصلي للمعاش.
- كما خصصت ميزانية قيمتها 41 مليار جنيه لمعاشات برنامج تكافل وكرامة للسنة المالية 2024/2025.