“سجل بسرعة“ رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وشروط التسجيل
منحة 300 دينار تونسي
تسعى الحكومة التونسية جاهدة للحد من البطالة والرفع من المستوى المعيشي للأفراد داخل الدولة، وذلك في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتمكين المواطن التونسي من العيش حياة كريمة ورفع من المستوى المعيشي للأسرة التونسية، لذا تقوم الدولة التونسية بعديد من المنح والمبادرات ونوضح فيما يلي منحة 300 دينار تونسي التي قامت بالإعلان عنها الحكومة مؤخرا للأسر الأشد احتياجا و الأكثر فقرا، ونبين فيما يلي الشروط الواجب إتباعها وخطوات التقديم للحصول على المنحة.
خطوات التقديم على منحة 300 دينار تونسي
بعد إعلان الحكومة التونسية
عن منحة 300 دينار تونسي يبحث الكثير من أفراد الشعب التونسي عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل عن طريقة التقديم للحصول على تلك المنحة المقدمة من الدولة ونوضح تلك الخطوات فيما يلي:
- اولا: الولوج إلى الموقع الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.
- ثانيا: يقوم المتقدم بعمل حساب جديد على الموقع الخاص بالوزارة ثم يقوم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة الإسم كاملا وكلمة المرور الخاصة به.
- ثالثا: الضغط على منحة 300 دينار تونسي المتواجدة في القائمة الرئيسية.
- رابعا: قيام المتقدم بملء الإستمارة المتواجدة على الشاشة بجميع البيانات الخاصة به والتأكد من صحتها.
- خامسا: بعد التأكد من صحة جميع البيانات لابد من إرفاق الأوراق المطلوبة من المتقدم بطريقه صحيحة حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.
الشروط المطلوبة في منحة 300 دينار تونسي
قامت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية بالإعلان عن بعض الشروط المطلوبة في منحة تونس لابد من توافرها في من يحق لهم الحصول على تلك المنحة نوضحها في السطور التالية:
- أولا: لابد أن يكون مقدم الطلب حاملا للجنسية التونسية ومقيم بشكل دائم داخل الأراضي التونسية.
- ثانيا: ألا يتخطى دخل المستفيد من تلك المنحه عن 180 دينار تونسي.
- ثالثا: يجب أن يكون المتقدم لا يعمل بأي وظيفة داخل الدولة سواء وظيفة حكومية أو خاصة.
- رابعا: لابد أن يكون مقدم الطلب تم تسجيله بشكل رسمي في التأمينات الإجتماعية التابعة للوكالة التونسية.