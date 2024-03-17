النسخة الاجمل من جاتا.. طريقة تحميل لعبة جاتا 6 GATA على الكمبيوتر والاندرويد والايفون نزلها وشوف الاكشن والمغامرات بنفسك

لعبة جاتا هي أحد أشهر ألعاب الفيديو وتتميز بكونها تحمل طابع الأكشن والمغامرة وهذا الذي جذب اليها ملايين الشباب حول العالم، حيث أنها حققت نسبة مبيعات قياسية منذ الاصدار الأول لها، ولازالت حتى الان محل اهتمام الكثيرين الذين يبحثون عن طريقة تنزيلها على مختلف الأجهزة الحديثة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحميل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر وهواتف الاندرويد.

تحميل لعبة جاتا GATA 6 على الكمبيوتر

لعبة جاتا استطاعت بإصداراتها المختلفة أن تجذب اليها الشباب من مختلف الفئات والأعمار، ففيها يخوض اللاعب مغامرات عديدة ويقوم بإنجاز العديد من المهام يحاول خلالها العثور على المال والسلاح والتخلص من الشروط في حالة قيامه بعمل إجرامي، وتتميز اللعبة بتقنيتها العالية والجرافيك القوي حيث عملت الشركة المصدرة على تطوير اللعبة بشكل مستمر، ويمكن لمحبي اللعبة الان تنزيلها على أجهزة الكمبيوتر بشرط توافر متطلبات التشغيل، ولتنزيلها عليك اتباع الخطوات التالية :

فتح موقع جوجل وكتابة GTA 6 في خانة البحث.

الدخول الى أحد المواقع الموثوقة وتحميل ملف اللعبة منه.

ستسغرق عملية التنزيل بضعة دقائق بعد ذلك قم بتثبيت اللعبة على جهازك.

بعد الانتهاء قم بفتح اللعبة والبدء باللعب.

تحميل لعبة جاتا GATA 6 للأندرويد

لعبة جاتا متاح تنزيلها الان على هواتف الاندرويد بشرط الا يقل نظام التشغيل عن اندروديد 5.0 وتوافر مساحة تخزين كافية ورامات لا تقل عن 2 جيجا ومعالج رباعي النواة على الأقل، وفيما يلي طريقة تحميل اللعبة على أجهزة الاندرويد :

الدخول الى موقع uptodown المتخصص في الألعاب الالكترونية.

تحميل ملف اللعبة على الهاتف.

انقل الملف الى مجلد OBB.

ستنزل اللعبة تلقائيا على جهازك افتح اللعبة واستمتع ببدء اللعب.

تحميل لعبة جاتا GATA 6 للأندرويد على الآيفون

حتى يتثنى لكم تحميل لعبة جاتا 6 على هواتف الآيفون يجب اتباع بعض التعليمات البسيطة:-