بادر بالطلب الآن.. رابط طلب البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر وخطوات تجديدها

طلب البطاقة الذهبية، يبحث الكثيرون بجمهورية الجزائر عن طريقة الحصول على البطاقة الذهبية، والتي يتمكن المواطن عن طريقها من اتمام العديد من المعاملات المصرفية والتسويقية، كما يستخدمها الطلاب في سداد المصروفات بسهولة تامة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الحصول على البطاقة الذهبية ورابط تقديم الطلب وكيفية تجديدها عند انتهاء صلاحيتها.

رابط طلب البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر

البطاقة الذهبية هي بطاقة تصدرها هيئة البريد بالجزائر وتحمل امتيازات عديدة وتقدم لصاحبها العديد من الخدمات التي تمكنه من انجاز معاملات عديدة بأسهل الطرق وفي أسرع وقت، مثل التسوق عبر الانترنت والدفع الالكتروني للفواتير والخدمات الحكومية، وسداد المصروفات لمرحلة البكالوريا وغيرها، وقد أتاحت هيئة البريد امكانية طلب البطاقة الذهبية الكترونيا وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :

الدخول الى متجر الهاتف جوجل بلاي أو الآب ستور حسب نوع الجهاز.

كتابة “بريد الجزائر” في خانة البحث لتنزيل التطبيق الرسمي للهيئة.

اضغط على “تنزيل” لتحميل التطبيق على الجهاز.

افتح التطبيق ثم سجل حساب جديد وادخل البيانات المطلوبة.

من خدمات الهيئة المتوافرة اختر “البطاقة الذهبية”.

سيتطلب منك الطلب ادخال اسمك ورقم الهوية والعنوان ورقم الهاتف.

بعد استيفاء كافة المعلومات المطلوبة اضغط على “ارسال الطلب”.

سيكون عليك دفع مقابل البطاقة واستلامها في الموعد المحدد.

طريقة تجديد البطاقة الذهبية

كما أتاحت هيئة البريد خدمة طلب البطاقة الذهبية الكترونيا، فقد وضحت ايضا إمكانية تجديدها عبر الانترنت، وفيما يلي طريقة التجديد بالخطوات :