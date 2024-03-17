من هُنـــــا anem.dz.. رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر + الشروط اللازمة

رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر

منحة البطالة في الجزائر احد برامج الدعم التي يستفيد منها الكثيرون ممن ليس لديهم عمل أو مصدر دخل ثابت، وللتيسير على المواطنين وقامت الحكومة بإتاحة تجديد منحة البطالة الكترونيا بعد انتهائها وذلك ليستمر المستفيد في الحصول على مبلغ المنحة دون انقطاع، وفيما يلي نوضح لكم كيفية التجديد بالخطوات :

الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الضغط على هذا الرابط.

ادخل البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة، وهي رقم التعريف الوطني ورقم التسجيل بمنصة وسيط.

من الخيارات الموجودة لمنحة البطالة اضغط على “تمديد المنحة”.

سيتم استعراض الطلب والبيانات قم بمراجعتها ثم اضغط على “تأكيد”.

خلال وقت قصير سيتم إعلامك بنجاح عملية التجديد وذلك بعد مراجعة الطلب.

شروط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل الشروط المطلوبة للموافقة على طلب تجديد منحة البطالة، واليكم الان أهم الشروط :