جهز نفسك واطلع على امتحانك.. موعد امتحانات مسابقة معلم مساعد وزارة التربية والتعليم ورابط الاستعلام

مسابقة معلم مساعد، ينتظر الكثيرون ظهور نتائج المسابقة التي أقيمت مؤخرا وتقدم اليها الآلاف لشغل وظيفة معلم مساعد بمختلف محافظات الجمهورية، وقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المسئول عن التوظيف بمختلف مؤسسات الدولة عن ظهور نتيجة القبول المبدئي للمتقدمين، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج القبول والمحافظات التي ظهرت نتائجها والخطوات التالية للتعيين بالوظائف.

موعد امتحانات مسابقة معلم مساعد وزارة التربية والتعليم

يرغب الكثير من أصحاب المؤهلات العليا في التعيين بوظائف التربية والتعليم بوظيفة معلم مساعد لذا جائتهم الفرصة بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة منذ فترة عن فتح باب التقديم على مسابقة معلم مساعد، وتقدم لهذه المسابقة آلاف الخريجين والخريجات من التخصصات المطلوبة وسجلوا بيانتهم وقدموا المستندات اللازمة، وبالفعل قام الجهاز بمراجعة المستندات المقدمة من الجميع والتأكد من استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، وتم اختيار البعض في مرحلة القبول المبدئي على أن يتم استكمال باقي مراحل التعيين حيث سيخوض المقبولين امتحانات بالجهاز ولابد من اجتيازها لتأكيد إمكانيات ومهارات المتقدم وأحقيته في الحصول على الوظيفة، وسيتم عقد امتحانات المقبولين في مركز تقييم القدرات والمسابقات الذي يتبع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وذلك الابداية من 18 مارس وحتى 2 أبريل المقبل.

الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد

تم الاعلان عن ظهور نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على مسابقة معلم مساعد في احدى عشر محافظات، والمحافظات التي يمكن الاستعلام عنها هي القاهرة والجيزة والاسكندرية وبور سعيد والفيوم والاسماعيلية والسويس ودمياط والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف، وستظهر نتائج المحافظات الأحرى قريبا بعد استكمال بحث ملفات التقديم، والاطلاع على النتائج متاح الكترونيا عبر الدخول الى بوابة الوظائف الحكومية بالضغط على هذا الرابط.