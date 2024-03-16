“التعليم” تٌعلن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وموعد اجتياز الاختبارات النهائية لكافة المراحل

موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني، الجدير بالذكر أن بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2024 قد كانت يوم الخميس الموافق 8 فبراير لجميع مراحل التعليم الحكومي والتعليم الخاص، أما عن موضعنا الرئيسي موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني فهو يوم الخميس 6 يونيو 2024، فسوف نتعرف معاً عن الخريطة الزمنية لهذا الفصل.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني

صرح وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي،عن موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني والذي يوافق يوم الخميس 6 يونيو 2024، لكافة المراحل التعليمية للمدارس الحكومية واللغات، فيجب أن تحرص جميع الطلاب على الأجتهاد في المذاكرة لاجتياز الاختبارات النهائية لهذا العام.

خريطة العام الدراسي 2023- 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم المصرية عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي من قبل، وتتمثل الخريطة الزمنية فيما يلي:

بداية العام الدراسي 30/9/2023 الموافق يوم السبت.

موعد انتهاء الترم الدراسي الأول 25/1/2024 الموافق يوم الخميس.

تبدأ اختبارات الترم الأول للدراسة يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024

تبدأ اختبارات صفوف النقل للتعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024.

تبدأ إجازة الترم الأول يوم السبت الموافق 27/1/2024

تنتهي اجازة الترم الأول للعام الدراسي الخميس الموافق 8/2/2024.

فترة أجازة نصف العام أسبوعين.

يبدأ النص الثاني لدراسة يوم السبت الموافق 10/2/2024.

ينتهي العام الدراسي يوم الخميس الموافق 6/6/2024.

تبدأ اختبارات الترم الثاني لكل من الشهادة الأعدادية وصفوف النقل يوم السبت الموافق 25/5/2024.

امتحانات الدبلوم تجاري وفني تبدأ يوم السبت الموافق 1/6/2024.

تبدأ اختبارات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15/6/2024.

ختاماً لموضوعنا فقد تحدثنا معاً عن موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني جتى يستعد الطلاب لأجتياز الأختبارات الخاصة به.