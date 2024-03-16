العب واتسلى بحرب الشوارع.. تنزيل لعبة جاتا GTA 5 على هواتف الأندرويد الاصدار الجديد

لعبة GTA 5، لعبة جاتا فايف التي عشقها ولعبها الملايين منذ إصدارها الأول منذ ما يقرب من العشر سنوات، حيث كانت اللعبة المفضلة على أجهزة الكمبيوتر لجيل كامل كونها كانت حينذاك لعبة فريدة من نوعها يخوض فيها اللاعب العديد من المغامرات المثيرة، وقد طورت الشركة المنتجة اللعبة فأصبحت فبما بعد متوفرة على بلايستيشن فور وبوكس وان بالإضافة الى مايكروسوفت ويندوز، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية تنزيل اللعبة على أجهزة الاندرويد.

كيفية تنزيل لعبة GTA 5 على الاندرويد

لعبة GTA 5 أرقام قياسية في عدد المبيعات حيث وصل عدد النسخ المباعة من اللعبة الى 135 مليون بمقابل تجاوز 800 مليون دولار، وهي لعبة تنافسية تتميز بالمتعة والتشويق حيث ويتجول فيها في أماكن عديدة محاولا انجاز المهام المطلوبة منه والهروب من الشرطة، وفيما يلي سنستعرض لمحبي اللعبة طريقة تنزيلها على الهواتف الأندرويد :

الدخول الى أحد المواقع المتخصصة في تنزيل الألعاب مثل uptodown H او APK mirror.

ثم تحميل ملف APK المناسب للجهاز، وكذلك ملف OBB.

من ملف اندرويد الموجود على هاتفك احصل على مجلد OBB وانقل اليه الملف الذي قمت بتنزيله سابقا.

الان يمكنك تشغيل اللعبة بسهولة والاستمتاع بالبدء باللعب.



متطلبات تشغيل لعبة GTA 5

لتشغيل لعبة GTA 5 على هاتفك الاندرويد لابد أن تتوافر لدى جهازك الإمكانيات المطلوبة، وفيما يلي نستعرض لكم متطلبات التشغيل :