اعرف هُنـــا epedu.gov.iq.. أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024 في عموم العراق

تعيينات وزارة التربية 2024 في عموم العراق

أعلن المسئولون بوزارة التربية بالعراق عن الانتهاء من بحث ملفات المتقدمين واختيار الأسماء المقبولة في مسابقة التعيينات التي أقيمت في الفترة السابقة بهدف تعيين عدد 6000 معلم ومعلمة بمختلف مدارس الجمهورية، وقد تقدم للتعاقد بهذه الوظائف آلاف الأشخاص من التخصصات المطلوبة، ولكن وقع الاختيار على أصحاب الأولوية وفقا للمعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة، وتم استبعاد الأسماء التي لم تنطبق عليها الشروط وكذلك أصحاب الأسماء الوهمية والبيانات المزيفة، وسيتم استقبال طلبات الاعتراض على تعيينات وزارة التربية ممن لم يتم قبولهم رغم استيفاء الشروط خلال مدة 15 يوم من ظهور النتيجة.

أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024 في عموم العراق

وقد أتاحت وزارة التربية امكانية الاطلاع على الأسماء المقبولة في تعيينات وزارة التربية الكترونيا وبالتالي يمكن للمتقدمين معرفة النتيجة من مكانهم دون التوجه لأي مكان وتضييع وقتهم وجهودهم، وفيما يلي نوضح لكم رابط وكيفية الاستعلام عن النتائج بالخطوات :