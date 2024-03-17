اعرف هُنـــا epedu.gov.iq.. أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024 في عموم العراق
تعيينات وزارة التربية 2024 في عموم العراق
أعلن المسئولون بوزارة التربية بالعراق عن الانتهاء من بحث ملفات المتقدمين واختيار الأسماء المقبولة في مسابقة التعيينات التي أقيمت في الفترة السابقة بهدف تعيين عدد 6000 معلم ومعلمة بمختلف مدارس الجمهورية، وقد تقدم للتعاقد بهذه الوظائف آلاف الأشخاص من التخصصات المطلوبة، ولكن وقع الاختيار على أصحاب الأولوية وفقا للمعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة، وتم استبعاد الأسماء التي لم تنطبق عليها الشروط وكذلك أصحاب الأسماء الوهمية والبيانات المزيفة، وسيتم استقبال طلبات الاعتراض على تعيينات وزارة التربية ممن لم يتم قبولهم رغم استيفاء الشروط خلال مدة 15 يوم من ظهور النتيجة.
أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024 في عموم العراق
وقد أتاحت وزارة التربية امكانية الاطلاع على الأسماء المقبولة في تعيينات وزارة التربية الكترونيا وبالتالي يمكن للمتقدمين معرفة النتيجة من مكانهم دون التوجه لأي مكان وتضييع وقتهم وجهودهم، وفيما يلي نوضح لكم رابط وكيفية الاستعلام عن النتائج بالخطوات :
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.
- من بين الخيارات المتاحة اضغط على عقود التربية.
- قم بتعبئة البيانات والمعلومات اللازمة لاتمام عملية الاستعلام.
- اختر المحافظة التابع لها في الخانة المخصصة.
- بالأخير اضغط على ايقونة “استعلام”.
- سيتم استعراض النتائج بالتفصيل والأسماء التي تم تعيينها.