“عاجل”.. ماهي حقيقة إعفاء أبناء مستحقي تكافل وكرامة من مصروفات الجامعات الحكومية؟ وشروط استمرار الدعم

ماهي حقيقة إعفاء أبناء مستحقي تكافل وكرامة من مصروفات الجامعات الحكومية، حيث نصت المادة (22) يعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، ويستفيد الطلاب من القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي بخصوص الإعفاءات من الرسوم، ويحق لهم الحصول على معونات مساعدة أو تعويضات تسهل لهم استكمال تعليمهم في حال تعرضهم لأي نوع من الإعاقات، ويكون للمستفدين من الدعم الأسبقية في الاستفادة من الأنشطة والخدمات التابعة للوزارة المختصة في مجال الحماية الاجتماعية بناءً على مدى توافر حقهم فيها وتوافر الشروط اللازمة لاستيفاء الخدمة.

شروط استمرار الحصول على دعم تكافل وكرامة

لكي تستمر الأسرة المستفيدة في الحصول على الدعم المالى المشروط بشكل كامل ودوري توافر بعض الشروط التي حددها قانون الضمان الاجتماعى والدعم المالى وهى كا التالى:

يجب أن تلتزم الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامة

حدد مشروع القانون عدة مجموعات تحصل على الحق في الدعم وفقًا للمادة (٨) التي نصت على صرف الدعم النقدي للفئات الاتية: