بأبسط الأشياء كله بالمجان شحن كوينز لحد 10000 كوينز للعبة اي فوتبول وحركات جديدة مع بكدجات الأسطورة

تعتبر لعبة اي فوتبول واحدة من اشهر الالعاب الكروية التي ظهرت مؤخراً علي منصات بلاي للهواتف المحمولة، حظت اللعبة علي شعبية كبيرة وذلك لما بها من عروض وتطويرات وتحديثات جديدة مع كل موسم، تتمتع اللعبة بشعبية كبيرة من الناس حول ارجاء العالم، وما تمت ملاحظتة ان اكثر اللاعبين يرغبون في معرفة طريقة شحن كوينز بيس 2024 وذلك عن طريق استغلال العروض المعروفة والبكجات الاسطورية، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم طريقة شحن عملة coins في لعبة اي فوتبول الشهيرة دون الدخول في اي تفاصيل مملة او غير صحيحة.

شحن كوينز اي فوتبول

تعتبر عملة الكوينز اشهر عملة افتراضية داخل اللعبة، يقوم اللاعبون بأستعمال هذه العملة لاتمام عمليات الشراء والبيع الخاصة باللاعبون والمدربون التابعين للفريق الخاص بك، وكلما حصل المستخدم علي اكبر قدر من كوينز كلما زاد مستوي فريقة و اكتساحة للبطولات العالمية، والان سوف نعرض لكم طريقة شحن كونيز بيس بأسلوب شرعي وبسيط:

الذهاب الي موقع اللعبة الأصلي وهو Konami

قم بتسجيل دخول الحساب الخاص بك داخل الموقع الرسمي

الذهاب الي خانة شحن كوينزات بيس علي الموقع

تحديد نسبة الكوينزات التي ترغب في شراءها من الموقع

تسجيل بطاقة الشراء الخاصة بك علي الموقع لاتمام عملية الشراء

الانتظار حتي استلام الجائزة علي الحساب الخاص بك داخل اللعبة

طريقة تحميل لعبة اي فوتبول علي لاندرويد

يمكنك الان الاستمتاع بتجربة اجتماعية شيقة في واحدة من اقوي الالعاب الكروية علي مر التاريخ وهي لعبة efootball الان اصبح بأمكانك تحميل اللعبة من خلال بعض الخطوات البسيطة علي هاتفك المحمول كالتالي: