بأبسط الأشياء كله بالمجان شحن كوينز لحد 10000 كوينز للعبة اي فوتبول وحركات جديدة مع بكدجات الأسطورة
تعتبر لعبة اي فوتبول واحدة من اشهر الالعاب الكروية التي ظهرت مؤخراً علي منصات بلاي للهواتف المحمولة، حظت اللعبة علي شعبية كبيرة وذلك لما بها من عروض وتطويرات وتحديثات جديدة مع كل موسم، تتمتع اللعبة بشعبية كبيرة من الناس حول ارجاء العالم، وما تمت ملاحظتة ان اكثر اللاعبين يرغبون في معرفة طريقة شحن كوينز بيس 2024 وذلك عن طريق استغلال العروض المعروفة والبكجات الاسطورية، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم طريقة شحن عملة coins في لعبة اي فوتبول الشهيرة دون الدخول في اي تفاصيل مملة او غير صحيحة.
شحن كوينز اي فوتبول
تعتبر عملة الكوينز اشهر عملة افتراضية داخل اللعبة، يقوم اللاعبون بأستعمال هذه العملة لاتمام عمليات الشراء والبيع الخاصة باللاعبون والمدربون التابعين للفريق الخاص بك، وكلما حصل المستخدم علي اكبر قدر من كوينز كلما زاد مستوي فريقة و اكتساحة للبطولات العالمية، والان سوف نعرض لكم طريقة شحن كونيز بيس بأسلوب شرعي وبسيط:
- الذهاب الي موقع اللعبة الأصلي وهو Konami
- قم بتسجيل دخول الحساب الخاص بك داخل الموقع الرسمي
- الذهاب الي خانة شحن كوينزات بيس علي الموقع
- تحديد نسبة الكوينزات التي ترغب في شراءها من الموقع
- تسجيل بطاقة الشراء الخاصة بك علي الموقع لاتمام عملية الشراء
- الانتظار حتي استلام الجائزة علي الحساب الخاص بك داخل اللعبة
طريقة تحميل لعبة اي فوتبول علي لاندرويد
يمكنك الان الاستمتاع بتجربة اجتماعية شيقة في واحدة من اقوي الالعاب الكروية علي مر التاريخ وهي لعبة efootball الان اصبح بأمكانك تحميل اللعبة من خلال بعض الخطوات البسيطة علي هاتفك المحمول كالتالي:
- التأكد من التقات الجوال الخاص بك بشبكة واي فاي مكتملة
- تفريغ مساحة معتدلة علي الهاتف المحمول نظراً لحجم اللعبة
- فتح متجر google play اذا كان هاتفك من نوع الاندرويد
- فتح متجر apple store اذا كان هاتفك من نوع Ios أو iPhone
- كتابة اسم اللعبة في اعلي المتجر في خانة البحث وهي efootball
- الدخول الي اللعبة الرسمية وبدء عملية التحميل والانتظار حتي تتم عملية التثبيت بنجاح.