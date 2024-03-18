احجز قبل ما يفوتك.. جدول مواعيد القطارات اليوم 2024 الأثنين 18 من مارس

الكثير من المواطنين يبحثون عن جدول مواعيد القطارات اليوم 2024 الأثنين 18 من مارس، وعليه فقد قامت الهيئة القومية لسكك الحديد المصرية بالإعلان عن كافة مواعيد القطارات الروسية والمكيفة التالجو التي تتجه من القاهرة إلى باقي المحافظات، تسهيلا على المواطنين معرفة المواعيد.

جدول مواعيد القطارات اليوم الأثنين 18 مارس

سيتم عرض مواعيد القطارات التالجو وعلى خط القاهرة الإسكندرية والتي تأتي على النحو الآتي:

يأتي قطار رقم 2023 الساعة 2:00 ظهرا من القاهرة متجها إلى الإسكندرية ويصل في الساعة 4:30 مساء.

قطار رقم 2022 الذي يكون اتي من الإسكندرية والمتجه إلى القاهرة يصل في الساعة 5:00 ونص مساء.

قطار رقم 2024 الذي ياتي من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرا ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساء.

يكون قطار رقم 2027 الآتي من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

بينما قطار 2026 الذي يكون اتي من مدينه الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ومتجه إلى القاهرة الساعة 9:20 مساء.

قطار رقم عشرين خمسة وعشرين الآتي من القاهرة الساعة الثامنة صباحا و الذي يصل إلى الإسكندرية في تمام الساعة 10:00 ونص صباحا.

مواعيد قطارات القاهرة أسوان

تأتي مواعيد القطارات المتجهة إلى أسوان من القاهرة في الأوقات الآتية:

يكون قطار 2030 المنطلق من القاهرة في الساعة 7:00 مساء يصل إلى أسوان في الساعة السادسة و40 دقيقة في اليوم التالي.

قطار رقم 2031 المتجه من أسوان في تمام الساعة 7:00 مساءا الذي يصل إلى القاهرة في تمام الساعة 6:50 صباحا في اليوم التالي.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي

تكون مواعيد تلك القطارات كالاتي: