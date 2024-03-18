Tom And Jerry تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات للأطفال

قد تم تغيير التردد القديم الخاص بقناة توم وجيري وذلك حتى يتم بث القناة بجودة أحسن في الصوت والصورة وذلك بعد النجاح القناة وتحقيق شعبية كبيرة جدا وواسعة في العالم العربي وفي الفترة الأخيرة تزايدت عمليات البحث على التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري وذلك لأن الأطفال يستمتعون بالمشاهدة على تلك القناة لما تتمتع به من أفلام كرتونية وأناشيد ممتعه ومحتوى تعليمي يتم نشره للاطفال، لذلك يحب كثير من الاطفال متابعه قناه توم وجيري بشكل كبير.

القمر النايل سات و تردد قناة توم وجيري الجديدة

يمكن الآن تنزيل التردد الجديد لقناة توم وجيري حتى يتم مشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الشهيرة التي يتم توفيرها على قناة توم وجيري بجميع الحلقات الجديدة والقديمة أيضا:

القمر الصناعي علي نايل سات.

التردد 12149.

استقطاب يكون أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

الجودة تكون sd.

القمر الصناعي عرب سات وتردد قناة توم وجيري الجديدة

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد 11315.

الاستقطاب يكون أفقي.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

الجودة تكونSd.

طريقة ضبط قناة توم وجيري على التردد جديد من خلال جهاز الاستقبال

من الممكن الآن ضبط قناة توم وجيري على أجهزة الاستقبال حتى يتم وضع التردد الجديد لها عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

في البداية لابد من اختيار كلمة القائمة الرئيسية من الريموت.

يتم اختيار كلمة ابحث بعد ذلك.

ثم نقوم باختيار نوع القمر الصناعي.

ثم نقوم بإدخال كافة التفاصيل التي تختص بتردد القناة الجديدة وهي قناة توم وجيري.

ثم نبحث مرة أخرى وسوف تظهر لنا قناة توم وجيري يم اختيار القناه ضمن قائمة القنوات المعروضة.

مميزات قناة توم وجيري للأطفال

هناك مجموعة صفات مميزه تنفرد بقناة توم وجيري وذلك لما تعرضه من محتوي مسلي وممتع من الرسوم المتحركة الممتعة والمفيدة للأطفال وهي كالآتي: