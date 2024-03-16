مصرف ليبيا المركزي.. حجز 4000 دولار عبر منصة حجز العملات الأجنبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إتاحة الرابط لحجز 4000 دولار عبر منصة حجز العملات الأجنبية، حيث بدأ الناس يبحثون كثيرا عن الموقع الخاص بحجز 4000 دولار والذي يختص بمنظومة مصرف ليبيا المركزي للأغراض الشخصية لعام 2024 وقد أصبح الآن من الممكن التقديم على صرف العملات الأجنبية وذلك عن طريق موقع منظومة مصر في البنك المركزي الليبي وذلك ما أتاحته الحكومة للمواطنين حتى يتم حجز العملات الأجنبية بخطوات بسيطة.

رابط حجز 4000 دولار عبر مصرف ليبيا

يريد المواطنين الليبيين معرفة رابط الحجز الذي يختص بمنظومة مصر في ليبيا للأغراض الشخصية حتى يتم حجز العملات الأجنبيةحجز العملات الأجنبية لها ويتم ذلك كالآتي:

يمكن أن يتم التقديم بشكل إلكتروني عن طريق موقع البنك المركزي الليبي.

ويبدا الحجز بداية من يوم الأحد الذي وافق 4 من شهر فبراير لعام 2024 ويبدأ من الساعة 8:00 والنص صباحا بتوقيت ليبيا.

كما أن الموقع قد تم الإبلاغ أنه بلغ عدد الأفراد الذين قاموا بالتسجيل على رابط المنظومة للأغراض الشخصية في قاعدة البيانات نحو 72,400 مواطن ليبي.

وقد أعلنت إدارة البنك المركزي أنه وصل عدد الأفراد المسجلين نحو 59,190 حساب رسمي.

منظومة مصرف ليبيا المركزي للأغراض الشخصية

حتى يتم الانتماء إلى منظومة مصرف ليبيا المركزي لابد من اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب ان يتم الذهاب إلى المنصة الخاصة بحجز العملات الأجنبية وذلك عن طريق المصرف المركزي الليبي. ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بإنشاء حساب الخاص به وإدخال كافة البيانات المطلوبة منه من الرقم الوطني ورقم الهاتف الخاص بالمتقدم. ثم بعد ذلك يقوم بكتابة رقم جواز السفر الخاص به ويشترط أن يكون رقم جواز السفر ساري. عند التأكد من أن جميع البيانات صحيحة ومطابقة مع السجلات الخاصة بالمنصة يتم إرسال رسالة تأكيدية تحتوي على رمز التأكيد على رقم الهاتف. ثم يتم إدخال رقم التأكيد في المكان المخصص لذلك. ولا بد من التأكد من كافة البيانات المدخلة.

شروط حجز العملة الأجنبية عبر مصرف ليبيا المركزي

هناك مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها حتى يتم حجز عملة أجنبية وهي كالآتي: