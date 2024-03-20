أقوى بوتكس منزلي وصفة الحلبة الرهيبة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

تعتبر وصفة الحلبة من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد للأبد، كما تعمل على شد الوجه وتوحيد لون الجلد، وتعيد للبشرة شبابها وحيويتها وتمنحها النعومة والنضارة في أسرع وقت، كما تساعد على ترطيب البشرة بفضل احتوائها على كمية من السوائل التي تساعد على حماية البشرة من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل وصفة الحلبة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد للأبد.

مكونات عمل وصفة الحلبة لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على مكونات عمل الوصفة وهي كما يلي: –

ملعقة كبيرة من مطحون بذور الحلبة.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل وصفة الحلبة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الزبادي، والعسل للخليط ونقلب باستمرار حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة. نقوم بتوزيع الماسك على الوجه ونتركه لمدة ٢٥ دقيقة حتى يجف. نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم نقوم بتدليك الوجه بقليل من ماء الورد. يفضل استخدام الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة جميلة ناصعة البياض. يفضل استخدام الماسك قبل النوم حتى نحصل على أروع النتائج.

ماسك الحلبة والعسل لشد البشرة

نقوم بخلط ملعقتين من الحلبة المطحونة، مع ملعقة من العسل الأسود والقليل من عصير الليمون، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على خليط ثقيل القوام، بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي وندلك برفق لمدة عشر دقائق، ثم نقوم غسل الوجه بالماء البارد، كما يفضل استخدام الماسك مرة قبل النوم حتى نحصل على بشرة جميلة خالية من التجاعيد.

فوائد الحلبة للبشرة

تحتوي الحلبة على العديد من الفوائد للبشرة وهي كما يلي: –

تعمل على ترطيب البشرة بسبب احتوائها على مادة لزجة تساعد على ترطيب الجلد.

تساعد في علاج البقع والعلامات التي تظهر على البشرة.

تعمل على حماية البشرة من الأضرار التي تنتج بسبب أشعة الشمس الضارة.

تعالج العديد من الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وحب الشباب.

تساعد في علاج الهالات السوداء، كما تعمل على تنظيف المسام.

ماسك الحلبة والخميرة لتبييض الوجه

نقوم بإحضار طبق صغير ونضع به ملعقة من الحلبة المطحونة مع ملعقة من الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، وملعقة صغيرة من الزبادي ونقلبهم مع بعض، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ويدلك برفق لمدة دقيقة، يترك الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة بعد ذلك يشطف بالماء البارد وسوف نلاحظ نعومة وحيوية البشرة، يفضل عمل الماسك مرة قبل النوم حتى نحصل على بشرة متفتحة وجميلة في أقرب وقت.