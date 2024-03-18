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“التربية العراقية”.. تعلن أسماء المتقدمين بصفة عقد مؤقت براتب 300 ألف دينار بمحافظة المثني
تم الإعلان عن أسماء المتقدمين بصفة عقد مؤقت براتب 300 ألف دينار بمحافظة المثني، وأعلنت الإدارة العامة والمحلية لمحافظة المثني في العراق عن ضرورة قيام المقبولين في التعيين بتجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها لاستكمال عملية التعيين، لمزيد من التفاصيل تابعوا الفقرات التالية.
الاستعلام عن أسماء المتقدمين بصفة عقد مؤقت 2024 بالعراق
فقد أعلنت الإدارة العامة والمحلية في محافظة المثنى العراقية عن أسماء المتقدمين بصفة عقد مؤقت لعدد من التخصصات المحددة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 في العراق، وذلك في التخصصات التالية:
- طبيب بيطري.
- الحاصلين على دبلوم “محاسبة أو ميكانيك أو يناء وإنشاءات أو إدارة مخازن أو إدارة مواد أو إدارة قانونية”.
روابط الاستعلام عن أسماء المقبولين
نستعرض لكم في هذه الفقرة كافة روابط وتحميل كشوف أسماء المقبولين من بين المتقدمين للحصول على وظائف بعقد مؤقت في محافظة المثني العراقية 2024، وذلك على النحو التالي:
- يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين بعقد مؤقت في وظائف إدارة قانونية من خلال هذا الرابط.
- كما يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعينات عقود البناء والإنشاءات من خلال هذا الرابط.
- للاستعلام عن أسماء المقبولين في عقود البيطرة في محافظة المثنى العراقية يمكن ذلك من خلال هذا الرابط.
- كما يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وظائف معهد ميكانيك من خلال هذا الرابط.
- يمكن الاستعلام عن تعيينات بعقود في تخصص إعلام من خلال هذا الرابط.
- للاستعلام عن أسماء المقبولين في وظيفة مدقق قسم مالية ومصرفية من خلال هذا الرابط.
- كما يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين بعقود مؤقتة كمدقق محاسبة من خلال هذا الرابط.
- أما بالنسبة إلى الاستعلام عن تعيينات عقود الملاحظين فهو من خلال هذا الرابط.