“التربية العراقية”.. تعلن أسماء المتقدمين بصفة عقد مؤقت براتب 300 ألف دينار بمحافظة المثني

تم الإعلان عن أسماء المتقدمين بصفة عقد مؤقت براتب 300 ألف دينار بمحافظة المثني، وأعلنت الإدارة العامة والمحلية لمحافظة المثني في العراق عن ضرورة قيام المقبولين في التعيين بتجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها لاستكمال عملية التعيين، لمزيد من التفاصيل تابعوا الفقرات التالية.

الاستعلام عن أسماء المتقدمين بصفة عقد مؤقت 2024 بالعراق

فقد أعلنت الإدارة العامة والمحلية في محافظة المثنى العراقية عن أسماء المتقدمين بصفة عقد مؤقت لعدد من التخصصات المحددة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 في العراق، وذلك في التخصصات التالية:

طبيب بيطري.

الحاصلين على دبلوم “محاسبة أو ميكانيك أو يناء وإنشاءات أو إدارة مخازن أو إدارة مواد أو إدارة قانونية”.

روابط الاستعلام عن أسماء المقبولين

نستعرض لكم في هذه الفقرة كافة روابط وتحميل كشوف أسماء المقبولين من بين المتقدمين للحصول على وظائف بعقد مؤقت في محافظة المثني العراقية 2024، وذلك على النحو التالي: