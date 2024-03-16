نزل تردد قناة اون تايم سبورت 1 و 2 On Time Sports hd الجديد الناقلة للمباريات الحصرية

يبحث الكثير من الأشخاص عشاق الرياضة عن التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت من أجل مشاهدة البرامج الترفيهية والمباريات والبطولات الرياضية التي تقوم بعرضها بشكل مباشرة على مدار اليوم بدون تشفير ويمكن ضبطها بكل سهولة على جهاز الرسيفر الخاص بك.

تردد قناة اون تايم سبورت على نايل سات

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو

تردد القناة هو 10853

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ

معدل الترميز 27500

تردد قناة أون تايم سبورت الثانية

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت الثانية للقمر الصناعي عرب سات على جهاز الرسيفر عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو

تردد القناة هو 11861.

معامل الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

القمر الصناعي عرب سات.

طريقة ضبط قناة أون تايم سبورت 2024

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل ضبط قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر الخاص بك وهذه الخطوات هي:

اضغط أولا على زر الإعدادات الذي يوجد في ريموت الكنترول الخاص بك.

ستظهر بعض الخيارات اختر منها كلمة تثبيت ومن ثم كلمة تثبيت يدوي.

اضغط بعدها على كلمة بحث.

أدخل كافة البيانات التي تخص القناة في الحقول المخصصة لها والتي تتمثل في التردد ومعامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.

اضغط في النهاية على كلمة حفظ ومن ثم اضغط على كلمة تثبيت التردد وسوف يتم نزول القناة في القنوات الرياضية الخاصة بك.

في النهاية قد علمنا ما هو التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات