رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

وفرت وزارة التضامن في مصر رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وذلك باستخدام الرقم القومي للمستفيد 2024، وذلك تسهيلًا على المستعلمين دون الحاجة إلى المقار الحكومية، حيث يستفيد من هذا البرنامج عدة فئات من المواطنين ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن بسهولة الآن القيام ببعض الخطوات للاستعلام عن الكارت، تابعوا معنا التفاصيل.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن للجميع الآن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني الرسمي المتاح على شبكة الإنترنت بخطوات سريعة وسهلة ولا تحتاج إلى أي مجهود أو مصاريف، وذلك على النحو التالي:

قم في البداية بالدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي على شبكة الإنترنت. ثم اضغط على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة. ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن كارت الخدمات. عليك هنا إدخال كل المعلومات الشخصية المطلوبة، منها الرقم القومي بشكل دقيق. ثم انقر على أيقونة بحث. انتظر لحظات قليلة وستظهر كافة البيانات على الشاشة الخاصة بالمستعلم.

الفئات المستهدفة بالمعاش

فقد حددت وزارة التضامن الاجتماعية في مصر الفئات المحددة التي يمكنها الاستفادة من هذا النوع من المعاش من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يستفيدوا من كل الخدمات التي تقدم لهم مثل الخدمات الصحية والتعليمية وأيضًا التوظيف في وظائف حكومية والإعفاءات الضريبية وغيرها الكثير، وهم: