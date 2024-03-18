طريقة تحميل بيس موبايل علي الاندرويد فتح بكدجات صامويل ايتو 102 الان وجوايز كثير مع تحديث الخميس

لعبة اي فوتبول الشهيرة، المعروفة باسم pro evolution soccer، اشتهرت بهذا الاسم بعد إطلاقها علي منصات ps5 من خلال الشركة المالكة شركة Konami المعروفة، تم تحديث اللعبة في الآونة الأخيرة ووجود العديد من التغييرات خاصةً علي نسخ الهواتف الذكية كلاً من android وكذلك هواتف iPhone، استطاعت لعبة بيس أن تحصل علي شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة وسط مجموعه ألعاب كرة القدم الجماعية، حيث يمكنك ممارسة اللعب الجامعي والفردي في مباريات كرة القدم الشهيرة، كما يمكنك بيع وشراء اللاعبين المعروفين حسب سعر كل لاعب، كما انه يوجد العديد من العروض المغرية التي يجب استغلالها وفتح بكجات أسطوريه تمكنك من الحصول علي اشهر واقوي اللاعبين المعروفين مثل ألاعب Messi وكذلك cristiano Ronaldo وأيضاً اللاعب الشهير Pepe، والمزيد من المفاجاءت داخل مجتمع بيس موبايل الشهير.

طريقة تحميل بيس موبايل علي الاندرويد

يمكنك تحميل لعبة eFootball الآن علي الهواتف المحمولة الذكية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وتكون كالاتي:

التأكد من اتصال هاتفك بشبكة إنترنت قوية وقريبة

توفير مساحات وافية علي الهاتف المحمول لتحميل اللعبة

فتح منصة Google play إذا كان هاتف من نوع الاندرويد

فتح منصة Apple Store إذا كان هاتفك من نوع iOS

البحث عن اسم اللعبة في خانة البحث اعلي المنصة eFootball

بدء عملية تثبيت اللعبة والانتظار حتي تتم عملية التشغيل التلقائي

طريقة الحصول علي كوينز مجانية في eFootball

يمكنك الحصول علي العديد من الكوينزات المجانية في مجتمع بيس الشهير من خلال العديد من الخطوات الشهيرة والرسمية بطريقة سهلة وبسيطة، وتكون هذه الخطوات كالاتي