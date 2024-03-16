“زود تموينك الشهري”.. ما هي خطوات أضافة المواليد على بطاقة التموين؟ وشروط الاضافة

يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين في برنامج التموين أو أشخاص جدد، والشروط التي يجب توافرها للاضافة، حيث يعتبر برنامج التموين مساعدة هامة للمواطنين في التكيف مع الظروف الصعبة وتخفيف الأعباء المالية، فكلما تم إضافة فرد جديد إلى بطاقة التموين، زادت كمية المنتجات التي يمكن الحصول عليها، مما يساهم في تلبية احتياجات المنزل، حتى إذا كانت الكمية التي تم تلقيها من مكتب التموين قليلة، فإنها تساهم في تخفيف الأعباء المادية حتي اذا كان هذا بنسبة قليلة.

ماهي خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين؟

سهلت وزارة التموين الأمر على المواطنين في تقديم طلب لإضافة فرد جديد إلى بطاقة التموين بواسطة الإنترنت من خلال خطوات بسيطة على الموقع الرسمي لدعم مصر التمويني، وإليك تفاصيل الخطوات:

يتم الدخول أولاً إلى موقع دعم مصر الرسمي، مع الحرص على عدم زيارة أي موقع غير رسمي لتجنب الخطأ، وللوصول إلى صفحة دعم مصر التمويني الرسمية.

ثانياً، يمكنك اختيار خانة إضافة أفراد عائلتك وإدخال رقم الهاتف الخاص بحسابك وكلمة المرور، أو تفعيل حساب جديد خاص بك من خلال الضغط على “حساب جديد” لإنشائه، ومن ثم اختيار خانة خدمات التموين.

ثم، قم بتعبئة البيانات المطلوبة والنقر على خانة إضافة أفراد عائلتي الذين لم يتم تسجيلهم في بطاقة التموين.

ثم يطلب منك كتابة اسم الشخص الذي ترغب في إضافته إلى حسابك، مع التأكيد على أن يكون اسمه رباعياً وإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به وذكر صلة القربة بينكما.

ثم، يجب النقر على زر الإضافة وسيتم إضافته بنجاح إلى حسابك وبطاقة الرصيد، مما سيؤدي إلى زيادة رصيد منتجاتك.

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين:

هناك بعض الشرائح التي من المقرر استقبال الطلبات لإضافة المواليد على بطاقة التموين، وتشمل ما يلي:

تطلب الأسر التي تضم أقل من 4 أفراد زيادة أفرادها إلى 4 كحد أقصى.

ينبغي أن يكون مبلغ المعاش الذي يستلمه رب الأسرة شهرياً أقل من 2500 جنيه.

يجب أن يكون دخل رب الأسرة أقل من ثلاثة آلاف جنيه ولا يزيد عن ذلك.

الفئات المستحقة لقبول طلب الاضافة على بطاقة التموين

هناك بعض الفئات التي سيتم استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتتضمن الفئات التالية: