بأقوى إطلالة نزول لاعبين الدوري السعودي بأخر إضافات شــنو تحميل اي فوتبول الجديدة 2024 على الأندوريد والهواتف والإكس بوكس

لعبة بيس الشهيرة، المعرفة باسم لعبة efootball، تعد واحدة من اشهر العاب الفيديو التي تم اطلاقها مؤخراً علي منصات google play وكذلك منصات Apple Store، الشركة المالكة للعبة بيس هي شركة Konami، في عام ٢٠١١ كانت اللعبة معروفة باسم pro evolution soccer وتم تعديل الاسم علي هواتف الاندرويد لتكون efootball المعروفة جالياً، تعد بيس واحدة من اشهر العاب كدة القدم التي تنقل احداث المباراة بالتفصيل كما هي في الحياة الواقعية، وذلك من خلال اللعب عبر الانترنت بالاسلوب الجماعى ونظام المشاركة الحرة، يمكنك داخل اللعبة تعديل وشراء وبيع اللاعبين، كما يمكنك تغيير للمدربين والاشتراك في العديد من البطولات الدولية والعالمية.

لعبة Pro evolution Soccer الحديثة

اصبحت في الاونة الاخيرة اشهر لعبة كرة قدم علي مستوي منصات تحميل الالعاب علي الهواتف الذكية، والجدير بالذكر ان اقوي منافس للعبة اي فوتبول هي اللعبة الشهيرة fifa mobile بجودة رسومات وتصوير ابداعية واساليب لعب خرافية ومتميزة، وبالرغم من تطور لعبة فيفا بدورها منافسة للعبة بيس الا ان efootball مازالت تسحق التقييمات علي منصات play لتكون المركز الاول من حيث عدد مرات التحميل وكذلك نسبة التقييمات علي المنصة، وذلك يثبت براعة شركة كونامي علي الرغم من قوة المنافسين لها في نفس المجال الا أنها مازالت متمسكة بتقدمها عبر مر الزمن.

طريقة تحميل لعبة efootball علي الاندرويد

في الاونة الاخيرة اصبح يمكنك تحميل لعبة بيس علي الهواتف الذكية الخاصة بكل من android وكذلك iOS، ويتم طريقة التحميل من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية: