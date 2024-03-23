“اوعى يتضحك عليك”.. اعرف نصيب الفرد كام في التموين 2024 والأسعار الجديدة

اعرف نصيب الفرد كام في التموين 2024 والأسعار الجديدة، حيث أن تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية تُظهر أنه تم تحديد نصيب الفرد من الزيت والسكر في قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024، وقد بدأ صرف هذه السلع اعتبارًا من يوم الخميس لجميع الحاصلين على البطاقات التموينية، البالغ عددهم 21 مليون بطاقة وهي المستحقة للسلع التموينية المدعمة شهريا، لذلك سنتعرف معا على نصيب الفرد كام في التموين 2024.

نصيب الفرد كام في التموين

واجابة لسؤال نصيب الفرد كام في التموين، فان نصيب الفرد من الزيت والسكر طبقا لتصريحات وزارة التموين كما يلي:

يُخصص لكل فرد زجاجة زيت بحجم 800 مل، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة.

يُخصص لكل فرد كيلو جرام سكر، بحد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 على النحو التالي: