“دلوقتي تقدر تحجز بطاقتك”.. رابط حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق وشروط حجز الاستمارة
يعتبر حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق هى أحد أكثر العمليات بحثًا طوال العام للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة بشكل مجاني من وزارة الداخلية العراقية، حيث سهلت الوزارة عملية استخراج البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيًا لتفادي الازدحام في المراكز الحكومية، وهناك من يبحثون عن مواعيد مسبقة في الوزارة للحصول على البطاقة الوطنية، وقد أشارت الإدارة إلى أن الوقت المثالي للحجز هو في الصباح لتجنب ارتفاع الضغط على البوابة الإلكترونية الرسمية لإدارة شؤون البطاقة الوطنية عبر البريد الإلكتروني، وسوف نقدم لكم طريقة الحجز والشروط الضرورية للحجز.
رابط حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024
في الفترة الأخيرة، شهدت محركات البحث جوجل عن رابط حجز استمارة البطاقة الوطنية 2024 في العراق ، ولمن يرغب في تحميل الاستمارة إلكترونياً والحصول على البطاقة، عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة من هنا.
- قم بالضغط على خيار الحجز الإلكتروني الموجود أسفل الصفحة.
- النقر على استمارة حجز البطاقة الوطنية.
- املأ البيانات الشخصية بما فيها الاسم، اسم الأب، اسم الجد، واللقب.
- تحديد عدد أفراد الأسرة الذين تجاوزوا سن الاثنتي عشرة، ويشمل ذلك الزوج، الزوجة، والأبناء غير المتزوجين، أو الأبناء الأكبر سنا في حالة وفاة الوالدين.
- أدخل رقم الهاتف في الحقل المخصص له مع التأكد من كتابته بالأرقام الإنجليزية.
- الضغط على حجز وبذلك تنتهي عملية الحجز.
- يجب طباعة إيصال الحجز وتقديمه للإدارة عند إكمال الإجراءات.
شروط حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024
يجب توفر بعض الشروط إذا كنت ترغب في حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة وتتضمن هذه الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.
- يطلب من الشخص المتقدم تقديم وثيقة تثبت وضعه القانوني فيما يتعلق بالخدمة العسكرية.
- يجب على الشخص المتقدم دفع الرسوم المالية المطلوبة لاستكمال عملية الحجز عبر الإنترنت.
الاوراق المطلوبة للتقديم علي استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024
أوضحت إدارة شؤون الهوية الوطنية أنه يتطلب تقديم مجموعة من الوثائق للمواطن العراقي ليتمكن من طلب الحصول على البطاقة الوطنية، والمستندات المطلوبة تشمل:
- صورة من المؤهل الدراسي.
- شهادة التجنيد.
- إذا تم استبدال البطاقة بسبب التلف، يجب تقديم نسخة من البطاقة التالفة.
- عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية لأول مرة، يجب إحضار نسخة من شهادة الميلاد.
- إذا كنت ستقوم بتحديث معلومات العمل، يجب عليك تقديم نسخة من عقد العمل.