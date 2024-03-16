“دلوقتي تقدر تحجز بطاقتك”.. رابط حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق وشروط حجز الاستمارة

في الفترة الأخيرة، شهدت محركات البحث جوجل عن رابط حجز استمارة البطاقة الوطنية 2024 في العراق ، ولمن يرغب في تحميل الاستمارة إلكترونياً والحصول على البطاقة، عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة من هنا.

قم بالضغط على خيار الحجز الإلكتروني الموجود أسفل الصفحة.

النقر على استمارة حجز البطاقة الوطنية.

املأ البيانات الشخصية بما فيها الاسم، اسم الأب، اسم الجد، واللقب.

تحديد عدد أفراد الأسرة الذين تجاوزوا سن الاثنتي عشرة، ويشمل ذلك الزوج، الزوجة، والأبناء غير المتزوجين، أو الأبناء الأكبر سنا في حالة وفاة الوالدين.

أدخل رقم الهاتف في الحقل المخصص له مع التأكد من كتابته بالأرقام الإنجليزية.

الضغط على حجز وبذلك تنتهي عملية الحجز.

يجب طباعة إيصال الحجز وتقديمه للإدارة عند إكمال الإجراءات.

شروط حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يجب توفر بعض الشروط إذا كنت ترغب في حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة وتتضمن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

يطلب من الشخص المتقدم تقديم وثيقة تثبت وضعه القانوني فيما يتعلق بالخدمة العسكرية.

يجب على الشخص المتقدم دفع الرسوم المالية المطلوبة لاستكمال عملية الحجز عبر الإنترنت.

الاوراق المطلوبة للتقديم علي استمارة البطاقة الوطنية الموحدة 2024

أوضحت إدارة شؤون الهوية الوطنية أنه يتطلب تقديم مجموعة من الوثائق للمواطن العراقي ليتمكن من طلب الحصول على البطاقة الوطنية، والمستندات المطلوبة تشمل: