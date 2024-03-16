قبل أيام صرف الزيادة الجديد.. رابط الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

زادت التساؤلات عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم وذلك بعد التوجيهات الرئاسية التي تم إصدارها من الحكومة المصرية بشأن إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة تصدرت محركات البحث لمعرفة حالة المعاش سواء كان ساري أو متوقف أو متجكد لذلك سوف نتناول الحديث عن الاستعلام عن تكافل وكرامة وشروط التقديم في تكافل وكرامة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط .

ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك” الموجودة أعلى الصفحة.

ثم تقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة “استعلام” وسيتم ظهور النتيجة أمامك الخاصة بمعاش تكافل وكرامة سواء كانت سارية أو متوقفة أو متجمدة.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لكي تستطيع التقديم والحصول على معاش تكافل وكرامة ومن أهم هذه الشروط: