ننشر لكم قائمة اسعار البنزين اليوم فى مصر وفقا لقرار لجنة التسعير

بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهدته الأسعار بسبب انخفاض سعر الدولار يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر البنزين والسولار الذي شهد انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وذلك بعد أن قررت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر تقليل أسعار البنزين بجميع أنواعه المختلفة بدايةً من الساعات الأولى من صباح يوم الأحد وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الغاز والسولار لن تطالهما زيادة في الأسعار لذلك سوف نتناول الحديث عن سعر البنزين اليوم.

سعر البنزين اليوم

يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر البنزين اليوم الذي شهد استقراراً ملحوظاً في الساعات الماضية:

يختلف سعر البنزين حسب نوعه حيث سجل سعر لتر البنزين 80 حوالي 10 جنيه حتى 11 جنيه.

بينما يتراوح سعر لتر بنزين 92 حوالي 11.50 جنيه حتى 12.5 جنيه.

بينما سجل سعر لتر بنزين 95 حوالي 12.50 جنيه حتى 13.5 جنيه.

وصل سعر لتر الكيروسين حوالي 8.25 جنيه.

حقيقة رفع أسعار البنزين

بعد أن قمنا بالتحدث عن سعر البنزين اليوم سنقوم بالتحدث عن حقيقة رفع أسعار البنزين الذي يتساءل عنه العديد من مالكي السيارات حيث: