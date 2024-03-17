البصل بقا بـ 12جنية.. سعر الخضار اليوم في الأسواق المصرية

سعر الخضار اليوم، زادت التساؤلات من خلال الكثير من المواطنين عن سعر الخضار اليوم بعد أن شهدت أسعار السلع والخضروات انخفاضاً ملحوظاً بسبب انخفاض سعر الدولار والعملات الأجنبية لذلك سوف نتناول الحديث عن سعر الخضار اليوم وسعر الفاكهة اليوم.

سعر الخضار اليوم

بعد انخفاض أسعار السلع في الأسواق يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر الخضار اليوم:

وصل سعر كيلو الطماطم في السوق حوالي 7.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطس في السوق نحو 11 جنيه.

أما بالنسبة لسعر كيلو الكوسة وصل حوالي 8 جنيه.

سجل سعر كيلو البصل حوالي 24 جنيه.

وصل سعر كيلو الفاصوليا حوالي 21 جنيه في السوق.

بعد انخفاض الأسعار وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي حوالي 8 جنيه.

سعر كيلو الملوخية سجل اليوم في السوق حوالي 8 جنيه.

كيلو فلفل الألوان الأصفر والأحمر والبرتقالي سجل سعره في السوق اليوم حوالي 32 جنيه.

سعر القلقاس في السوق اليوم 21 جنيه.

وصل سعر كيلو البطاطا في السوق من 4.5 جنيه حتى 8.5 جنيه.

سجل سعر الثوم حوالي 21 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم

بعد أن قمنا بالتحدث عن سعر الخضر اليوم سنقوم بالتحدث أيضاً عن سعر الفاكهة اليوم في الأسواق: