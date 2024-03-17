فرح عيالك ونزلها.. تردد قناة ماجد الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

ازداد البحث على جوجل من خلال الكثير من الأمهات عن تردد قناة ماجد الجديد، حيث أنها تعتبر من أفضل القنوات التي تقوم بعرض كافة أغاني الأطفال المترجمة باللغة العربية والبرامج والمسلسلات الخاصة بالأطفال والتي يتم العمل على عرضها عن طريق القناة وذلك من أجل جذب أنظار الكثير من المواطنين في الفترة الحالية وتعتبر من أهم القنوات على مستوى الشرق الأوسط وذلك بسبب محتوياتها العديدة.

تردد قناة ماجد الجديد

بعد أن قامت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها سوف نقوم بالتحدث عن تردد قناة ماجد الجديد الذي يتساءل عنه الكثير من الأمهات وهو:

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي النايل سات جودة hd هو: 11411.

معدل ترميز القناة: 30000.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

جودة القناة: hd.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات: 11804.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

جودة القناة: hd.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

البرامج التي تقدمها قناة ماجد للأطفال

بعد أن قمنا بالتحدث عن تردد قناة ماجد الجديد سنقوم بالتحدث عن البرامج التي تقدمها قناة ماجد للأطفال والتي تتمثل في الآتي: