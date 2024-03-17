وزارة التموين المصرية تُوضح حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية شهر مارس 2024

حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية، هناك العديد من المواطنين يتساءلون في هذه الفترة عن الحقيقة وراء زيادة نصيبهم في السلع الذين يحصلون عليها من التموين، فزاد معدل البحث عبر الإنترنت لمعرفة الحقيقة وراء هذا الخبر، وذلك لأن كل مواطن يملك بطاقة تموينية يرغب في الحصول على زيادة في السلع الغذائية.

حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية

قامت وزارة التموين بتصريح هام جدا بخصوص الاشعه المتداولة بين المواطنين عن زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين، كما أكدت على أن هذه الأشعة ليس لها أي أساس من الصحة وأن نصيب الفرد في البطاقة التموينية كما هو ثابت لا يوجد فيه أي تغيير، وأكدت على أن نصيب الفرد هو 50 جنيهًا بالإضافة إلى زجاجة زيت وكيلو سكر، كما أضافت وزارة التموين أن البطاقة التموينية التي تحتوي على أربعة أفراد نصيبها من الزيت هو أربع زجاجات فقط وخمسة كيلوات من السكر، ولكن أكدت وزارة التموين على أنه سوف يتم انخفاض في السلع الغذائية بنسبة 25 %، نظرًا للظروف الصعبة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الأوراق المطلوبة للحصول على البطاقة التموينية

هناك الكثير من المواطنين الذين ليس لديهم بطاقة تموينية ويرغبون في الحصول عليها، حيث إن أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يوجد مجموعة من الأوراق اللازم توافرها عند التقديم لاستخراج بطاقة تموينية لأول مرة وهي كالآتي:

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي للأطفال.

تقديم بطاقات الأفراد المستفيدين في الأسرة.

احضار ايصال كهرباء حديث.

تقديم قسيمة الزواج.

تقديم الورق الذي يؤكد أن المواطن المتقدم بالطلب قد يستحق حصوله على بطاقة تموينية.

في النهاية قد عرضنا إليكم كل التفاصيل عن حقيقة زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية، وكل المعلومات حول كيفية استخراج البطاقة التموينية.