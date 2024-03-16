مسلسل تل الرياح الحلقة 56 مترجمة على ديلي موشن dailymotion وقناة kanal 7

مسلسل تل الرياح الحلقة 56 مترجمة

مسلسل تل الرياح الذي يقوم ببطولته النجوم باريش باكتاش ويامور يوكسل زبيركاي سينار وغيرهم يشهد كل حلقة جديدة أحداث مثيرة ومشوقة، حيث تدور قصة المسلسل حول باران وديلان اللذان يجبرا على الزواج لإيقاف سلسال الدم والثأر بين العائلتين، ومع مرور الأيام يتحول زواجهما الصوري الى قصة حب حقيقية، وسينفصلا عن بعضهما بسبب الهجوم الذي سيتعرض له القصر وتختفي على أثره ديلان لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، وستثور القبيلة بأكملها للانتقام من خاطف بيلان ولكنهما سيتفاجئان بهويته التي تظهر لهم عدوا جديدا وقويا، ويتم عرض المسلسل كل يوم اثنين على شاشة التلفزيون التركي على قناة kanal 7 في الخامسة ونصف مساء، وبعد ذلك بساعات يمكنكم مشاهدته مترجم على المواقع المختلفة ولمتابعة مسلسل تل الرياح الحلقة 44 مترجمة شاهدوها على قصة عشق وديلي موشن وغيرهما.