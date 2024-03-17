أضبطها NOW واسمتع بها في رمضان.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024
قناة ناشيونال جرافيك لها جمهور كبير من المتابعين من محتلف الفئات وكافة الأعمار، فمحتواها يجمع بين المتعة والتشويق والاستفادة من المعلومات المقدمة، لذا فهي من أفضل القنوات التي يمكنك وأفراد اسرتك مشاهدتها أثناء وقت فراغك، فعلى سبيل المثال البرامج التي تحكي قصص عالم الحيوانات وطرق معيشتهم وصيد فرائسهم جذابة ومشوقة كثيرا، ومحبي القناة يتساءلون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024، لذا سنعرض لكم فيما يلي التردد وإعدادات الضبط :
- القمر الصناعي : نايل سات.
- التردد : 12467
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 2/3
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات 2024
يحرص المسئولون بقناة ناشيونال جرافيك عن تقديم خدمة مميزة لمتابعي القناة، حيث تبث القناة محتواها بأفضل جودة وأعلى تقنية ممكنة، وذلك على مدار 24 ساعة دون توقف، ومن أبرز برامج القناة برنامج صنارة الصيد وهياكل عملاقة ووقائع وأحداث والمنقبون عن الذهب وغيرها من البرامج الممتعة، ويتم تغيير تردد القناة بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي مشاكل بالبث قد تتسبب في انقطاع الصورة أو الصوت، ويمكنكم الان مشاهدة القناة على مختلف الأقمار الصناعية وبعد أن عرضنا لكم في الفقرة السابقة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024، نوضح لكم فيما يلي ترددها على العرب سات :
- القمر الصناعي : عرب سات.
- التردد : 11804
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4.
خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
توجد بعض الخطوات حتى تستطيع تنزيل قناة ناشيونال جرافيك على الجهاز الخاص بك:-
- المرور إلى الريموت الخاص بك والضغط على زر الإعدادات.
- بعد التوجه إلى الموقع انقر على التركيب ثم البحث اليدوي.
- الان قم بإضافة التردد معدل الترخيص ومعدل تصبحي الخطا والاستقطاب..
- اضغط على زر البحث وانتظر لبعض اللحظات.