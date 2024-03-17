أضبطها NOW واسمتع بها في رمضان.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات 2024

يحرص المسئولون بقناة ناشيونال جرافيك عن تقديم خدمة مميزة لمتابعي القناة، حيث تبث القناة محتواها بأفضل جودة وأعلى تقنية ممكنة، وذلك على مدار 24 ساعة دون توقف، ومن أبرز برامج القناة برنامج صنارة الصيد وهياكل عملاقة ووقائع وأحداث والمنقبون عن الذهب وغيرها من البرامج الممتعة، ويتم تغيير تردد القناة بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي مشاكل بالبث قد تتسبب في انقطاع الصورة أو الصوت، ويمكنكم الان مشاهدة القناة على مختلف الأقمار الصناعية وبعد أن عرضنا لكم في الفقرة السابقة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024، نوضح لكم فيما يلي ترددها على العرب سات :

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11804

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

توجد بعض الخطوات حتى تستطيع تنزيل قناة ناشيونال جرافيك على الجهاز الخاص بك:-