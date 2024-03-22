شـــنو ظاهرة تحميل جاتا 5 بحجم 2000 ميجا بس علىة هاتفك بأحدث تعديل

لعبة جراند ثفت اوتو 5، تعود من جديد من احداث واقعية تدور في ولاية لوس سانتوس الشهيرة، بالاشراف من شركة روك ستار جيمز بالعمل مع منصة Rock north، بأنتاجهم واحدة من افضل العاب الفيديو التي تم نشرها علي الاطلاق وهي لعبة Grand Theft auto V، تم اصدار اللعبة الشهرة في شهر سبتمبر في عام 2013، حيث اثارت الجدل حول نوعية اللعب المختلفة من عالم مفتوح وجريء ينقل لكم الحياة الواقعية بصورة كرتونية مصغرة بالعديد من التفاصيل والمغامرات والمراحل الشيقة، مما يمكنها وضعك داخل عالم افتراضي قد تظن انه عالم ولا يمكنك الخروج منه.

لعبة جراند ثفت اوتو 5

تدور احداث اللعبة داخل كاليفورنيا الخيالية، حيث يمكنك النزول داخل الاراضي الريفية البسيطة وبدء حياتك من هناك من البداية، يمكنك التجول وركوب السيارات والخروج من المدينة وشراء الملابس والطعام والاسلحة و البيوت، بالإضافة الي اتمامك لبعض المهام التي قد تكون خطيرة مقابل قدر من المال ولكن مدي احترافك لن يجعلك تقع في يدي الشرطة.

في البدء كانت لعبة جراند تعد اجرامية الاصل، الا انها في نسخة V تغيرت القصة وأصبحت الاحداث تدور حول ثلاثة مجرمين، مطلوب القبض عليهم ولكن يقوم المجرمين بالهرب الا واحد فقط وهو مايكل ويقرر علي اكمال هذا الطريق و التوقف عن الاجرام، فيتم محاصرتة من قبل الشرطة وتهديدة بأن يحضر اصدقاءة والا لن يري عائلتة مجدداً، ومن هنا تبدا رحلة مايكل في اللحاق بعصابتة القديمة، مهما كلفه الامر من قتال او مخاطرة.

تحميل لعبة gta 5 mobile

يمكنك تحميل لعبة جراند ثفت من خلال العديد من المنصات الالكترونية علي المحاكي وكذلك علي منصات الهاتف المحمول مثل منصة google play علي هواتف الاندرويد ومنصة apple store علي هواتف الايفون الذكية المعروفة.