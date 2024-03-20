شوف كده..سعر الدولار دلوقتي في البنوك بقى كام بعد التعويم الأخير مارس 2024

سعر الدولار دلوقتي من أهم ما يبحث عنه كافة المواطنين المصريين في الوقت الحالي، حيث انخفض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير منذ يومين، وذلك يرجع لعدد من المشاريع التي أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاقها، حيث شهد سعر الدولار ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، وسوف نوضح سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء، تابعونا.

سعر الدولار دلوقتي

انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين بشكل كبير في السوق الموازية، لكن السعر ثابت في البنوك المصرية، وهو كالآتي.

البنك المركزي المصري بلغ سعر شراء الدولار نحو 30.83 جنيه، أما سعر البيع بلغ نحو 30.96 جنيه.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ سعر الدولار للشراء نحو 30.75 جنيه، أما البيع بلغ سعره نحو 30.85 جنيه.

البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء، أما البيع فقد بلغ سعر 30.95 جنيه.

سعر الدولار في السوق الموازية

انهار سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن كان تجاوز سعر 60 جنيه مصري، حيث انخفض السعر تدريجيًا ليصل إلى ما يتراوح ما بين 50 إلى 45 في السوق السوداء، وتختلف تلك الأسعار من مكتب صرافة لآخر ومن مكان لآخر، ومن المتوقع أن تواصل تلك الأسعار الانخفاض بشكل مستمر.

سبب انهيار سعر الدولار

يرجع انهيار سعر الدولار إلى قيام الحكومة المصرية بالموافقة على اتفاقية تعاون مع شركة الاستثمار الحكومية أبوظبي القابضة، حيث من المقرر أن يضخ نحو 24 مليار دولار سيولة داخل البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى الإعلان عن ضخ عملة الدولار في البنوك المحلية.