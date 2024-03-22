“تحديث الخميس 3.4.0 الأسطوري من اي فوتبول” عشرة آلاف كوينز مجانا 😱 ولاعبين أساطير حدّث لعبة 2024 eFootball PES واصنع فريق عالمي 😍

حظيت لعبة اي فتبول 2024 بإقبال جماهيري كبير بين عشاق ومحبي ألعاب الفيديو، إذ تعد لعبة بيس اي فوتبول 2024 واحدة من أفضل ألعاب كرة القدم الرقمية، ويقوم صناع اللعبة بتطويرها باستمرار مع إضافة لاعبين وأندية وفرق جديدة، وتحسين جودة الصوت والرسومات لتوفير تجربة واقعية للمستخدمين، كما تسمح اللعبة للاعبين بشراء كوينزات بيس بسهولة عن طريق تسجيل الدخول باستخدام الجي بي، وتمنحهم مكافآت مجانية من الجي بي والكوينزات كل أسبوع وشهر، وبالإضافة إلى ذلك تقدم اللعبة فعاليات ومسابقات أسبوعية تتيح للاعبين تغيير أسلوب اللعب والحصول على كوينزات إضافية.

شحن كوينزات في لعبة اي فوتبول بيس 2024

لعبة eFootball 2024 هي لعبة كرة قدم رقمية تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الألعاب، فهي النسخة الجديدة من لعبة بيس إي فوتبول التي تعمل على الهواتف الذكية والكمبيوتر الشخصي، وتجذب الكثير من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، فهي توفر لهم فرصة لخوض تجربة كرة القدم الافتراضية، والتي تمنحهم متعة وإثارة لا مثيل لها، ولكن اللعبة تتطلب من اللاعبين شراء كوينزات للحصول على ما يحتاجونه داخل اللعبة، وفي هذه المقالة سنوضح لكم كيفية الحصول على كوينز بيس 2024.

تحديث يوم الخميس لعبة 2024 eFootball PES

قامت شركة كونامي بتحديث لعبة اي فوتبول 2024 يوم 21 من مارس الجاري، وفي الموسم الجديد من لعبة eFootball PES 2024 ستواجه المستخدمين العديد من التحديات المتعلقة بالبرازيل ونجومها في كرة القدم وغيرها من الأمور الممتعة، والتي ستساعدهم على تطوير فرقهم وتحسين مهاراتهمبإنجاز هذه التحديات، وسيحصل المستخدمين على x2 فرص للحصول على لاعبين من صفقات Highlight: Brazil، وكذلك 15,000 GP و 110,000 Exp لبرنامج التدريب.

كما يُمكن إضافة عناصر جديدة ليضيفوا المزيد من الأجواء الكرنفالية إلى فرق أحلامهم، إذ يمكن للمستخدمين استغلال صفقات الفرصة الخاصة بهم لضم أحد اللاعبين البرازيليين الثلاثة الذين ذكرناهم أعلاه إلى فرقهم، وأيضا الحصول على بطاقة Neymar Jr مجانا، وليكملوا الإطلالة يمكنهم ارتداء زي eFootball Carnival 24 الجديد لهؤلاء اللاعبين الموهوبين.

طريقة شحن كوينز اي فوتبول 2024 للأيفون والأندرويد

إذا كنت تريد شحن لعبة eFootball PES 2024، فيمكنك اتباع الخطوات التالية: