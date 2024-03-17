يلا استعلم حالًا عن اسمك .. كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
العديد من الأشخاص في العراق يبحثون عبر محرك البحث جوجل عن اسماء الرعاية الاجتماعية ، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقوم الحكومة العراقية بمنحها للمواطنين بغرض مساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولهذا سنوضح لكم فيما يلي التفاصيل عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، وطريقة الاستعلام عنها.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
العديد من المواطنين في العراق يعانون بمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 حيث أعلن أحمد الأسدي أنه من المتوقع أنه سيتم صرف الوجبة الأخيرة لكافة المستفيدين بالعراق للفئات التي تستحق الدعم وفقا للشروط التي أوضحتها الشؤون الاجتماعية و وزارة العمل، ومن المتوقع الإعلان عن اسماء المستفيدين على منصة مظلتي التابعة للشؤون الاجتماعية و لوزارة العمل وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجات المواطنين وشراء كافة احتياجات رمضان، والجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وضعت بعض من الشروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهي كالتالي:
- يتعين أن يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية وان يكون مقيم بالعراق بصفة مستمرة.
- يتعين ان يكون عمر المتقدم 18عام ولا يزيد عن 51سنة
- يتعين الا يكون للمتقدم أي عقارات خاصة .
- ألا يكون حاصلا على راتبًا من جهة حكومية.
خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية
يمكن الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية
- التوجه إلى منصة مظلتي من هنا.
- اختيار أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
- كتابة جميع البيانات اللازمة بشكل صحيح.
- اختيار اسم المحافظة التي تقيم فيها.
- ومن ثم الضغط علي تنزيل كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
- بعد ذلك البحث عن الاسم المراد الكشف عنك من خلال الكشوفات الظاهرة .