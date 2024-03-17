يلا اضبط .. تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024 على النايل سات

تُعَدّ قناة “طيور الجنة بيبي” من أهم وأشهر القنوات الفضائية للأطفال الصغار، والتى تهتم بتقديم محتوى تعليمي و تربوي ، حيث تعرض أناشيد دينية تعليمية تُعلّم الأطفال القيم والاخلاق و تعلمهم كذلك معلومات بسيطة، وتحتوي الأناشيد التي تقدمها القناة على كلمات توضح أهمية الصبر والأخلاق ، وتعزز الصفات الإيجابية التي يتعين أن يفهمها الأطفال المسلمون، مثل حب الخير والصدق والأمانة، وتهتم قناة طيور الجنة بعرض الأناشيد التي تحتوي على مبادى مثل الوفاء وبر الوالدين و والتعاون والعطف على الصغار.

تردد قناة طيور بيبي

‏قناة طيور بيبي هي قناة تعرض محتوى خاص بالأطفال وقد استطاعت تكوني جمهور عريق جداً على مستوى أنحاء العالم العربي خاصة من الأمهات حيث تحرص الأمهات على ترك أطفالهم أمامها نظراً لمحتواها الممتع والمختلف ويمكن تنزيل القناة من خلال التردد التالي

تردد القناة: 11274.

القمر الصناعي : النايل سات.

المعدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وهناك تردد اخر للقناة

التردد القناة: 11310.

القمر الصناعي : عرب سات.

معمل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ

ويمكن ضبط التردد من خلال الدخول إلى الإعدادات من خلال جهاز التحكم واختيار البحث اليدوي واختيار القمر الصناعي وإدخال التردد والبيانات المطلوبة كمعدل الترميز ومعامل التصحيح والضغط على بحث والانتظار ثواني حتى يتم تنزيل القناة ومن ثم الضغط على حفظ التغيرات

مميزات قناة طيور بيبي

تعد قناة “طيور الجنة بيبي” من أشهر قنوات الأطفال العربية ا التي تجمع بين التعليم و التسلية ، فهي تعرض محتوى ممتع وجذاب للأطفال، وفي الوقت تعمل على تطوير عقل الأطفال وتزويدهم بالمعلومات ، وتلعب القناة أيضا دورًا فعّالًا في بناء الشخصية

وكذلك لا يحتوي محتوى القناة على أي ألفاظ خارجة، حيث تقوم بعرض محتوى عبارة عن مجموعة من الشخصيات الكرتونية تغني الكثير من الأناشيد المفيدة والتي تساعد في بناء شخصية إيجابية