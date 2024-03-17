لولو بتعيط .. تردد قناة وناسة الجديد التحديث الأخير 2024

يعد تردد قناة وناسة 2024 الجديد من الترددات التي يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات في الايام الأخيرة، وذلك لأنها تعتبر من أشهر القنوات الخاصة بالأطفال حيث تقوم بعرض مجموعة من الأغاني والأناشيد التي يحبها الاطفال، وكذلك الكثير من الرسوم ، كما تقوم أيضا القناة بتعليم الأطفال المبادى الحسنة وتعلمهم كيفية احترام الكبير وترتيب الغرفة والحفاظ على أسنانهم ، والكثير من القى الأخرى التي يتعلمها الأطفال.

تردد قناة وناسة

أعلنت قناة وناسة ترددها الجديد حتى يستطيع الباحثين عنها من تحميلها ، وذلك حتى يتابعها أطفالهم ، وحتى تتمكن الأمهات من قضاء أعمالهم المنزلية وأطفالها في أمان يشاهدون القناة، ويمكن تحميل القناة من خلال:.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة : 11740.

معدل الترميز: 27500

وهناك تردد اخر للقناة

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة : 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي

ويمكن ضبط التردد بكل سهولة وذلك من خلال الدخول على الاعدادات باستخدام الريموت ومن ثم اختيار البحث اليدوي واختيار القمر الصناعي وكتابه التردد الجديد والبيانات المطلوبة كمعدل الترميز ومعامل التصحيح ومن ثم الضغط على كلمه بحث والانتظار ثواني حتى يتم تنزيل القناة ومن ثم الضغط على حفظ التغيرات.

مميزات قناة وناسة

لقناة وناسة مميزات كثيرة منها: